La domanda globale di energia è aumentata dell'1% lo scorso anno, e l'82% dell'offerta totale è stata fornita da petrolio e gas

La crescita delle energie rinnovabili non ha intaccato il predominio dei combustibili fossili nel 2022.

Secondo il rapporto Statistical Review of World Energy, infatti, le rinnovabili non riusciranno a scalfire il predominio dei combustibili fossili, nonostante la massiccia crescita delle capacità eolica e solare.

Questo nonostante il massiccio aumento della capacità rinnovabile, cresciuta di ben 266 gigawatt.

Quali combustibili fossili hanno dominato l'approvvigionamento energetico nel 2022?

Il 2022 è stato caratterizzato da turbolenze nei mercati energetici dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che ha contribuito a far salire i prezzi del gas e del carbone a livelli record in Europa e in Asia.

Ma nonostante le turbolenze, la domanda di energia è aumentata. La domanda globale di energia primaria è cresciuta di circa l'1 per cento, in rallentamento rispetto al 5,5 per cento dell'anno precedente, ma nel 2019 la domanda era ancora superiore di circa il 3 per cento rispetto ai livelli pre-coronavirus.

La leadership dei prodotti petroliferi, del gas e del carbone nel coprire la maggior parte della domanda energetica si è consolidata.

Le fonti rinnovabili, esclusa l'energia idroelettrica, hanno rappresentato il 7,5 per cento del consumo energetico globale, circa l'1 per cento in più rispetto all'anno precedente.

Nel frattempo, il consumo di petrolio è aumentato di 2,9 milioni di barili al giorno, raggiungendo i 97,3 milioni di bpd. Tuttavia, la tendenza generale è stata leggermente inferiore, con un consumo di petrolio in calo dello 0,7 per cento rispetto ai livelli pre-Covid.

Il rapporto annuale, un punto di riferimento per il settore, è stato pubblicato per la prima volta dall'Energy Institute insieme alle società di consulenza Kpmg e Kearny.

Cosa rappresenta la crescita dei combustibili fossili per il clima?

La continua dipendenza dai combustibili fossili è una minaccia enorme per l'ambiente.

Secondo gli scienziati, il mondo deve ridurre le emissioni di gas serra di circa il 43 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019 per avere qualche speranza di raggiungere l'obiettivo dell'Accordo internazionale di Parigi di mantenere il riscaldamento ben al di sotto dei 2 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali.

L'estrazione e il consumo di combustibili fossili sono la causa principale del riscaldamento globale.

Per limitare gli aumenti di temperatura indotti dai cambiamenti climatici al di sotto dei 2 gradi Celsius, la società deve rapidamente decarbonizzarsi.

Ma l'anno scorso le sovvenzioni per il petrolio e il "gas naturale" (alias gas fossile) sono salite alle stelle. Nel 2022 i governi hanno speso più di 900 miliardi di euro per i sussidi ai combustibili fossili, la cifra più alta mai registrata.