Colpevole di aver falsificato un'email a dirigenti del settore petrolifero

Un'attivista neozelandese per il clima rischia fino a dieci anni di carcere per aver inviato una falsa lettera in cui parla della cancellazione di una conferenza sui combustibili fossili.

Rosemary Penwarden si è finta l'organizzatrice dell'evento scrivendo ai delegati dell'industria petrolifera che avrebbero dovuto prendervi parte.

Nonostante l'attivista abbia dichiarato che si trattava di una protesta satirica, è stata giudicata colpevole di falso. Penwarden si dice "stupita" dalle accuse.

Perché l'attivista rischia 10 anni di carcere?

Fingendosi l'organizzatrice della conferenza annuale 2019 della Petroleum Exploration and Production Association of New Zealand (PEPANZ), Penwarden ha scritto un'e-mail ai dirigenti del settore petrolifero per informarli della cancellazione dell'evento.

La lettera della 64enne utilizzava una carta intestata del PEPANZ e i loghi ufficiali dell'associazione. Penwarden ha inviato la lettera ai delegati una settimana prima della conferenza dall'indirizzo e-mail "conferencepepanz@gmail.com".

Quando gli organizzatori sono venuti a conoscenza dell'e-mail, hanno rapidamente informato i delegati che la conferenza non era stata annullata e l'evento si è svolto come previsto.

Penwarden sostiene che la lettera falsa non avesse lo scopo di ingannare, ma che si trattava di una "protesta satirica".

"Mi piace pensare di essere una minaccia per questa industria, ma per carità, peso 52 kg, sono alta un metro e sessanta e ho 64 anni", ha dichiarato la donna al Guardian.

Penwarden è stata accusata di due capi d'accusa per falsificazione.

Mercoledì scorso, un tribunale del distretto di Dunedin l'ha dichiarata colpevole di aver creato un documento falso e di aver utilizzato un documento falso.

La sentenza di Penwarden è prevista per settembre e la pena massima è di dieci anni di carcere.

Cosa ha scritto nella sua falsa lettera ai delegati del petrolio?

Penwarden ha contrassegnato la sua lettera come "urgente" e ha iniziato in modo formale, notificando ai delegati la cancellazione della conferenza sul petrolio e scusandosi per l'inconveniente.

Il finale dell'email ha però sollevato dei sospetti.

"Nonostante i nostri migliori sforzi di segretezza, gli attivisti hanno scoperto la conferenza di quest'anno e stavano ancora una volta pianificando rumori e disordini. Ma c'è un aspetto positivo in tutto questo: non saremo lì ad ascoltare quel canto incessante".

Nel giugno 2020, sette mesi dopo la conferenza, la polizia ha sequestrato il computer portatile e il telefono di Penwarden, dove ha trovato diverse bozze della lettera e un articolo che illustrava le preoccupazioni ambientali sulla conferenza.

Penwarden afferma che le accuse l'hanno "stupita" ma non l'hanno resa meno determinata.

È una motivazione che mi spinge a continuare a fare ciò che faccio", ha detto fuori dal tribunale.

