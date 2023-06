Nausea e stanchezza: alghe tossiche causano sintomi influenzali

Dal 2021, una variante tossica di un'alga chiamata "ostreopsis" è diventata sempre più diffusa nell'Oceano Atlantico

Quasi 900 persone sono state infettate dall'ostreopsis, una forma di alga microscopica individuata per la prima volta nell'Oceano Atlantico nel 2021.

Un nuovo rapporto dell'Anses, l'Agenzia nazionale francese per la sicurezza sanitaria, mette in guardia sui pericoli del contatto umano con l'alga e le sue tossine.

Marc Rappoport, medico residente a Biarritz, ritiene di essere stato infettato mentre faceva surf a Saint-Jean-de-Luz, nella regione basca.

"Ho iniziato ad accusare i sintomi 45 minuti dopo essere entrato in acqua. Avevo la nausea ma ho continuato a fare surf", racconta a Euronews Green. "Nel pomeriggio ho iniziato a sentirmi male, avevo gli occhi rossi ed ero estremamente stanco. È durato 48 ore e i miei sintomi erano simili a quelli dell'influenza".

Sebbene l'inalazione degli spruzzi marini rimanga la modalità di infezione più comune, questa può verificarsi anche attraverso il contatto con la pelle o l'ingestione. I sintomi si manifestano in genere entro poche ore dal contatto diretto o indiretto con l'alga e tendono a scomparire nel giro di pochi giorni.

Oltre ai surfisti, anche chi lavora in spiaggia (per esempio i bagnini), è particolarmente a rischio di infezione. Contattato da Euronews Green, il Comitato basco dei bagnini ha dichiarato di non aver ancora registrato un aumento significativo dei casi di ostreopsis tra il personale.

Secondo il rapporto, anche i lavoratori dei negozi e dei ristoranti vicini rischiano l'esposizione per via aerea. "Anche le persone con problemi respiratori dovrebbero essere particolarmente attente", secondo la portavoce dell'Anses Carole Castini.

Monitoraggio dei livelli di alghe sulle coste di Francia e Spagna

Nel 2021 diverse spiagge di Biarritz, Saint-Jean-de-Luz e Bidart, sulla costa basca, sono state chiuse come misura preventiva a causa degli alti livelli di ostreopsis.

Tuttavia, il monitoraggio delle infezioni da ostreopsis si è rivelato difficile per le autorità sanitarie durante la pandemia. I sintomi erano simili a quelli del Covid-19, ma da allora le autorità hanno intensificato il monitoraggio scientifico delle acque della regione.

Maïder Arosteguy, sindaco di Biarritz - città che attira migliaia di turisti ogni anno - ha dichiarato a Euronews Green che la chiusura delle spiagge rimane altamente improbabile quest'anno.

"Oggi abbiamo più informazioni rispetto al 2021. Siamo rimasti molto delusi dall'Agenzia nazionale francese per la sicurezza sanitaria per non averci inviato il rapporto prima che fosse reso pubblico. Ora dobbiamo correre all'azione, ma non siamo stati avvertiti in tempo".

Dal canto suo, la Ong Surf Rider Europe, che si occupa di preservare gli oceani in tutta Europa, campiona regolarmente i livelli di ostreopsis nelle zone in cui si pratica il surf.

"I surfisti vengono da tutto il mondo per fare surf qui, ma non ascoltano necessariamente gli avvertimenti sulle alghe, mentre noi vogliamo garantire la loro sicurezza", ha dichiarato a Euronews Marc Valmassoni, portavoce di Surf Rider Europe.

I surfisti rischiano livelli di contaminazione particolarmente elevati: "I nuotatori entrano in acqua per 10-15 minuti alla volta, ma un surfista vi rimane molto più a lungo. Un surfista beve in media l'equivalente di un bicchiere d'acqua per ogni sessione di surf".

L'Ong ha svolto attività di sensibilizzazione sui pericoli dell'alga nei surf club locali, nelle farmacie e nei centri di aggregazione.

LEGGI ANCHE:

Il cambiamento climatico sta portando le alghe tossiche sulle coste europee?

I focolai di Ostreopsis si registrano principalmente in estate, quando la temperatura dell'acqua supera i 20 gradi.

La microalga è stata osservata per la prima volta in Francia nel 1972 e ora si trova regolarmente lungo le coste mediterranee di Francia, Italia e Spagna.

La variante tossica dell'ostreopsis è denominata "ovata" e proviene da acque tropicali. A causa di una combinazione di riscaldamento globale e movimenti di trasporto marittimo, è emersa nel Mediterraneo.

L'ostreopsis ha un colore marrone-rossastro, ma di solito non è visibile a causa delle sue dimensioni microscopiche. Tuttavia, può aggregarsi in fioriture galleggianti e conferire all'acqua un sapore metallico.