Una delle prime misure annunciate dal governo della Nuova Zelanda è quella di revocare le leggi antifumo approvate lo scorso anno dal precedente governo di Jacinda Ardern.

Il nuovo esecutivo è il risultato di una coalizione guidata dal conservatore Christopher Luxon e, dopo il suo insediamento, la priorità sarà quella di rimettere in moto l'economia.

Il governo si riunisce martedì con l'obiettivo di attuare un piano di 100 giorni, che dovrebbe includere l'inversione di alcune delle politiche antinicotina, in quella che viene vista come una vittoria per l'industria del tabacco.

Nell'ambito dell'accordo di coalizione, Luxon ha anche promesso di ridurre le tasse e di formare 500 agenti di polizia in più entro due anni.

Nell'elenco di priorità la riduzione della burocrazia governativa, compreso un taglio del 6,5% al servizio pubblico.

Luxon ha detto che spetterà ai direttori dei ministeri decidere come effettuare i tagli, interrompendo i programmi, non occupando i posti vacanti o licenziando una parte dei lavoratori.