Dopo le poche piogge e le scarse nevicate alpine invernali, l'Italia si sta preparando ad affrontare il secondo anno consecutivo di grave siccità.

I bacini idrici e i laghi sono a livelli estremamente bassi e minacciano la produzione agricola.

"Le conseguenze di una siccità così prolungata sono sotto gli occhi di tutti", avverte Ramona Magno, ricercatrice dell'Istituto di Bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche.

“I grandi laghi sono ben al di sotto dei loro livelli medi stagionali, in particolare il livello del lago di Garda ha raggiunto il suo punto più basso con circa il 38% della sua capacità”. “Lungo l’intero corso del fiume Po, la portata d’acqua è inferiore a quella dello scorso anno nello stesso periodo”.

I livelli di stoccaggio dell’acqua in alcune parti della Lombardia, come per il lago di Garda, sono meno della metà dei normali per questo periodo dell’anno, ha detto Attilio Fontana, presidente della regione.

Quanto è stata grave la siccità in Italia nel 2022?

L’anno scorso l’Italia ha sofferto la peggiore siccità degli ultimi 70 anni. Il Po si è trasformato in una lunga distesa di sabbia. Un inverno secco in modo anomalo ha portato poco sollievo agli agricoltori. Il lago di Garda ha raggiunto i livelli invernali più bassi degli ultimi 30 anni, rivelando un percorso sabbioso verso l’isolata isola di San Biago.

A febbraio, la linea di galleggiamento del lago era di circa 65 cm al di sotto della media.

Il prolungato periodo di siccità sta devastando i raccolti del Paese. La Coldiretti, la principale associazione degli agricoltori italiani, ha dichiarato che il settore ha perso circa 6 miliardi di euro l’anno scorso e ha previsto che 300mila aziende ne perderanno di più se la siccità non cesserà.

Quanto sarà grave la siccità quest’anno?

L’estrema siccità sta già colpendo il 6 per cento delle città di Lombardia e Piemonte: 19 di esse stanno sperimentando il livello più alto di carenza d'acqua, ha detto Utilitalia, una federazione di aziende di servizi pubblici. Utilitalia ha dichiarato che alcune città hanno già iniziato a ricevere l’acqua potabile in autobotti.

Questo meteo insolitamente secco diventerà sempre più comune. L’ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico prevede che le precipitazioni nella pianura padana varieranno maggiormente nei prossimi anni, con un aumento degli eventi meteorologici estremi. “La frequenza e l’intensità degli eventi meteorologici estremi stanno alzando sempre di più l’asticella”, ha detto Magno. “I costi di una risposta diventano insostenibili e lasciano ferite sempre più profonde, difficili da rimarginare”.

Come si sta preparando l’Italia alla siccità?

Il mese scorso la premier Giorgia Meloni ha istituito una sala di controllo per monitorare la capacità idrica in tutto il Paese. A febbraio ha nominato un “commissario straordinario con poteri esecutivi” per attuare il piano governativo di lotta alla siccità.

"L'Italia è bravissima a gestire le emergenze, ma pessima a programmare", ha detto Alessandro Bratti, segretario generale dell'Ente fluviale del Po. "Nel recente decreto siccità varato dal governo non c'è niente, non c'è una programmazione pluriennale, non ci sono progetti infrastrutturali esecutivi".