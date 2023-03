L'inquinamento dei jet privati è più che raddoppiato in Europa

Le emissioni dei jet privati sono aumentate vertiginosamente in Europa, secondo un nuovo rapporto di Greenpeace. Secondo l'organizzazione ambientalista,i jet privati hanno emesso un totale di 5,3 milioni di tonnellate di CO2 negli ultimi tre anni, a causa del numero di voli salito alle stelle: sono infatti passati da quasi 119.000 nel 2020 a 573.000 nel 2022.

La quantità di anidride carbonica emessa è più di quanto l'Uganda - paese di circa 46 milioni di persone - produca in un anno.

"Estremamente ingiusto"

Questi dati evidenziano il devastante impatto climatico delle élite globali.

"È estremamente ingiusto che i ricchi possano rovinare il clima in questo modo", ha affermato Thomas Gelin, attivista per i trasporti dell'Ue di Greenpeace. Secondo Gelin, le persone vulnerabili sono vittime della povertà a causa dell'aumento dei prezzi del carburante, ma "hanno fatto il minimo per causare queste crisi".

I ricercatori hanno scoperto che il numero di voli di jet privati in Europa è aumentato del 64 per cento lo scorso anno, con emissioni di CO2 più che raddoppiate.

La maggior parte dei voli privati è stata effettuata in Francia, Regno Unito e Germania - le nazioni più grandi e ricche d'Europa - e su distanze inferiori a 750 km.

Quanto sono dannosi i jet privati per l'ambiente?

Gli aerei personali hanno emissioni significativamente più elevate rispetto ad altre modalità di trasporto.

Un viaggio medio produce CO2 equivalente a guidare un'auto a benzina da Parigi a Roma 16 volte.

Greenpeace chiede ai governi e all'Unione europea di vietare i jet privati e i voli a corto raggio dove vi è già un ragionevole collegamento ferroviario.

Brian May, a sinistra, e Roger Taylor dei Queen arrivano in jet privato a Las Vegas, 28 agosto 2018 Steve Marcus/LAS VEGAS SUN

"L'inquinamento per il lusso dispendioso deve essere il primo a scomparire, abbiamo bisogno di vietare i jet privati", ritiene Gelin.

A novembre, Oxfam ha scoperto che i miliardari sono responsabili di un milione di volte in più di emissioni di gas serra rispetto a una persona media.

I jet privati dovrebbero essere vietati?

La rotta dei jet privati più trafficata in Europa lo scorso anno è stata Parigi-Londra, con una media di nove voli ogni giorno, secondo il rapporto di Greenpeace.

Questo percorso però ha un collegamento ferroviario diretto e regolare che impiega poco meno di due ore per unire le due capitali.

Il governo francese preme affinché l'Unione europea inasprisca le regole sui jet privati, sui voli a corto raggio e sui voli molto economici.

A dicembre, in una riunione dei ministri dei trasporti dell'Ue, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Portogallo hanno condiviso l'appello della Francia.

Il contenimento delle emissioni del trasporto aereo fa parte della lotta al cambiamento climatico, sebbene siano necessarie azioni drastiche anche in molti altri settori.