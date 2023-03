Dopo quasi due anni di bollette energetiche alle stelle, l'Unione europea ha proposto modifiche al suo mercato dell'elettricità per allentare la pressione sui consumatori e aumentare la produzione di energia rinnovabile.

La proposta di riforma - presentata il 14 marzo - introduce nuove tutele per le famiglie e le piccole imprese, oltre a offrire maggiori scelte in merito ai contratti di energia elettrica.

Favorisce inoltre contratti più stabili e a lungo termine tra le industrie e i governi dell'Ue e i produttori di energia rinnovabile per aumentare la produzione di energia verde a basso costo e limitare i prezzi volatili causati dai combustibili fossili.

"L'attuale struttura del mercato dell'elettricità ha costituito un sistema efficiente e ben integrato per molti decenni, ma la scarsa offerta globale e la manipolazione da parte della Russia dei nostri mercati energetici hanno causato enormi aumenti delle bollette energetiche per i consumatori", ha spiegato la scorsa settimana il commissario europeo per l'Energia Kadri Simson .

"Oggi proponiamo misure che miglioreranno la stabilità e la prevedibilità dei costi energetici in tutta l'Unione. Promuovere gli investimenti nelle energie rinnovabili ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi del Green Deal e a rendere l'Ue la centrale elettrica dell'energia pulita per i prossimi decenni".

Come funziona il mercato elettrico europeo?

L'Unione Europea ha un mercato elettrico integrato con piccole differenze di prezzo tra le diverse nazioni, che dipendono da vari fattori.

Le fonti più economiche vengono utilizzate più spesso mentre quelle più costose - spesso carbone e gas - vengono utilizzate solo quando la domanda è elevata.

A causa dell'impennata dei prezzi del gas in seguito all'invasione dell'Ucraina, i prezzi dell'energia elettrica hanno subito un forte incremento.

Per affrontare questo problema, la proposta di riforma ha l'obiettivo di dissociare i prezzi dell'energia dai prezzi volatili dei combustibili fossili riducendo il loro ruolo nella produzione di elettricità. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre le bollette dei consumatori e a prevenire un'altra crisi dei prezzi dell'energia.

“La proposta della Commissione introduce una serie di misure che mirano ad attutire gli effetti di aumenti dei prezzi come quello che abbiamo visto lo scorso autunno, ma anche - in modo cruciale - a ridurre il rischio che tali aumenti dei prezzi o situazioni di crisi si ripetano attraverso una risposta strutturale ” afferma Frauke Thies, direttore esecutivo del think tank Agora Energiewende.

“Quest'ultimo verrebbe fatto principalmente accelerando gli investimenti nelle rinnovabili e, allo stesso tempo, sfruttando la flessibilità e lo stoccaggio dal lato della domanda.

"Questo è fondamentale in quanto l'energia rinnovabile non è solo la forma più pulita ma anche più economica di generazione di energia e ci rende indipendenti dalle importazioni di combustibili fossili con costi volatili", dice a Euronews Green.

In che modo la riprogettazione del mercato elettrico proteggerà i consumatori?

Uno dei pilastri della riforma si concentra sull'aumento della protezione per le famiglie e le piccole imprese e sul dare loro un maggiore controllo sulle bollette.

Secondo la legge, i consumatori potranno scegliere tra contratti con prezzi stabili, contratti più flessibili oppure abbinare contratti diversi. “Consentiremo ai consumatori di avere più di un contatore e diversi contratti per servire il loro veicolo elettrico, le pompe di calore o il consumo domestico”, ha affermato Simson.

La commissaria Ue per l'energia Kadri Simson il 14 marzo 2023. Jean-Francois Badias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"Possono, ad esempio, coprire i loro consumi con un [contratto] a prezzo fisso, ma ricaricare il loro veicolo elettrico in queste ore in cui i prezzi sono bassi, sulla base di un contratto flessibile", ha aggiunto.

Le famiglie con fonti rinnovabili, come i pannelli solari, saranno anche in grado di vendere energia ai loro vicini, cosa che potrebbe aumentare il solare sui tetti e ridurre la domanda sulla rete.

L'insieme delle misure di protezione dei consumatori contenute nella proposta fornirebbe una rete di sicurezza in situazioni di crisi.

Perché incentivare le rinnovabili abbasserà i prezzi

Un altro modo con cui la Commissione europea sta cercando di tagliare le bollette è l'introduzione di più energie rinnovabili, fonti di potere economico e autoctone, meno influenzate dalla geopolitica.

"Le rinnovabili oggi sono la forma più competitiva, quindi più ne immettiamo nel sistema, più bassi saranno i prezzi", afferma Sebastian Schulte-Derne, capo dell'ufficio Ue presso la società energetica danese Ørsted.

La proposta include misure per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e si affianca al Net-Zero Industry Act che mira ad accelerare l'autorizzazione e fornire l'accesso ai finanziamenti per la tecnologia pulita, come le energie rinnovabili.

La riforma del mercato promuove anche contratti a lungo termine che creerebbero un prezzo più stabile per i consumatori, oltre a entrate garantite per le società di energia rinnovabile.

Questo comporta la necessità che i governi rimuovano i rischi finanziari affrontati da coloro che stipulano accordi di acquisto di energia - contratti stipulati tra l'industria e i produttori di energia rinnovabile per fornire energia a un certo prezzo - per aumentare il loro assorbimento.

Significa anche che qualunque denaro pubblico per nuovi progetti debba essere sotto forma di contratti differenziali bilaterali: un accordo che fornirebbe alle società di energia rinnovabile entrate garantite indipendentemente dal prezzo di mercato dell'elettricità.

In cambio, i produttori cederebbero i ricavi in eccesso realizzati quando i prezzi sono alti, che verrebbero poi ridistribuiti ai consumatori.

La proposta di legge contiene anche diversi modi per eliminare dal sistema i combustibili fossili volatili, comprese nuove misure per ridurre e gestire la domanda in modo che i costosi produttori di energia, come carbone e gas, non debbano essere utilizzati.

Ma potrebbe passare del tempo prima che queste misure entrino in vigore. La riforma proposta sarà ora discussa dal Parlamento europeo e dai paesi dell'Ue, che dovranno entrambi concordare la loro posizione prima di concludere un accordo.

La Commissione europea ha suggerito che potrebbe essere fatto entro la fine dell'anno.