Il primo lungometraggio in lingua inglese di Almodóvar è un potente ritratto della vita, della morte e dei legami indissolubili che ci aiutano ad affrontarli. Allo stesso tempo, si ha la sensazione che una certa autenticità emotiva si sia persa nella traduzione

Amato per il suo design di produzione dai colori pop, per il melodramma giocoso e per l'audacia con cui affronta i tabù, i film di Pedro Almodóvar si sono sempre sentiti come dei mondi a sé stanti, così pieni di vita e allo stesso tempo fuori controllo, grazie a dialoghi caustici e a un'estrosità sgargiante.

Il suo ultimo film, La stanza accanto, segna un affascinante allontanamento da tutto ciò, affrontando il tema della morte assistita con una sensibilità audace; il tono e lo sguardo tradizionali di Almodóvar sono ancora presenti, ma ammorbiditi dalla profondità.

Questo cambiamento ha senso: si tratta del primo film in lingua inglese del regista spagnolo, dopo i cortometraggi Strange Way of Life (2023) e The Human Voice (2020).

Il regista ha dichiarato in precedenza che si trattava di un modo per "iniziare una nuova era" nel cinema, ma il progetto giusto per questa sfida lo ha trovato solo nelle pagine centrali del romanzo di Sigrid Nunez, "What Are You Going Through", dove l'attenzione si concentra sulle conversazioni tra una donna e la sua amica morente.

Pedro Almodóvar, Tilda Swinton and Julianne Moore at the premiere for 'The Room Next Door' in Venice. Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP

"Sono pronta ad andarmene"

Incontriamo per la prima volta Ingrid (Julianne Moore), una scrittrice di autofiction terrorizzata dalla morte, che sta persino lavorando a un libro per affrontarla (non che sia d'aiuto). Scopre poi che la sua vecchia amica, Martha (Tilda Swinton), sta morendo di cancro in fase terminale, e le due si riavvicinano; alla fine Martha chiede a Ingrid se vuole stare con lei in una casa in affitto, dove ha intenzione di prendere una pillola per l'eutanasia: "Sono pronta ad andarmene", dice. "Direi anche che sono impaziente".

Come in una pièce teatrale, dove il tempo e lo spazio si riducono a un unico luogo, il film di Almodóvar dà il meglio di sé cullando il legame tra Ingrid e Martha, il loro rapporto e la loro percezione della vita che si dipanano e si evolvono tra le pareti di case abbellite da verdi vivaci, rossi e fruttiere a tema banana.

Come ha detto Julianne Moore in una conferenza stampa dopo la prima del film alla Mostra del Cinema di Venezia: "Molto raramente vediamo un film sulle amicizie femminili, e soprattutto sulle amicizie femminili che sono più vecchie".

Il tema dell'autonomia sulla propria vita e sulla propria morte è fondamentale. Sebbene sia già stato esplorato in film come Le Scaphandre et le Papillon(2007) e Plan 75(2022), è ancora molto tabù - non solo l'eutanasia (che attualmente è legale solo in quattro Paesi europei), ma anche le discussioni sulla mortalità in generale - il mondo occidentale è particolarmente incapace di affrontare la morte.

The Room Next Door riesce a portare alla luce questi temi in maniera per lo più impattante e coinvolgente, soprattutto una volta raggiunto il secondo atto. A volte, però, anche i dialoghi ostacolano tutto ciò, essendo espressi in modo molto scarno e letterale: basti pensare a una conversazione tra Martha e il suo ex fidanzato, in cui lei gli dice di essere incinta. La risposta di lui? "Avevo intenzione di trasferirmi a San Francisco la prossima settimana".

Oppure quando Ingrid inizia a parlare del fatto che sta per trovare una palestra a metà di una conversazione sulla morte, come se fossimo in un mondo in cui ogni pensiero su una potenziale azione che ti salta in mente deve essere detto ad alta voce.

Non si tratta necessariamente di uno stile insolito per Almodóvar, per il quale il discorso schietto e melodrammatico è un tratto distintivo. Bisogna anche tenere conto del fatto che si tratta della sua prima traduzione in lingua inglese. Tuttavia, può risultare stridente in una sceneggiatura che tratta argomenti così delicati, perdendo un senso di autenticità emotiva.

La forza delle due interpretazioni principali e l'argomento spinoso - affrontato senza ritegno - si spera renderanno il punto di cui sopra un non problema per molti. Inoltre, il messaggio centrale del film rimane chiaro: tutti dovremmo avere autonomia sulla nostra esistenza.

Anche se la maggior parte di noi non potrà permettersi il lusso di scegliere di morire in un'opulenta casa di vetro, indossando rossetto rosso su lettini colorati da Hockney, dovremmo comunque avere la scelta fondamentale di determinare la nostra vita e la nostra morte, soprattutto in circostanze in cui siamo privati di qualsiasi qualità dell'esistenza.

Come lamenta Martha, "ci sono molti modi di vivere la vita all'interno di una tragedia" - fortunatamente, La stanza accanto non è uno di questi.