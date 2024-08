Venezia 2024: Nicole Kidman brilla nel dramma BDSM 'Babygirl'

Già il film più chiacchierato in Concorso di quest'anno, Nicole Kidman interpreta una donna disposta a rischiare tutto per una torrida relazione che permette ai suoi desideri più profondi di venire finalmente a galla. Ecco la recensione di Euronews

Romy (Nicole Kidman) ha tutto. È un'amministratrice delegata di successo e ammirata, con un marito adorante, Jacob (Antonio Banderas), e due figlie adolescenti (Esther McGregor e Vaughan Reilly).

Detto questo, il fatto che sia a capo di un'azienda specializzata in robotica e che il marito sia un regista teatrale dovrebbe dirvi che sa bene come vivere la vita in modalità di automazione ed eccelle quando si tratta di mettere a segno una performance quando serve. Come apprendiamo nelle prime scene di Babygirl, la donna è sessualmente impegnata e ha bisogno di dirigersi verso il suo computer portatile per qualche gioco di ruolo sub-dom dopo aver avuto un orgasmo apparentemente intenso con suo marito.

Inizia una relazione con Samuel (Harris Dickinson), uno dei suoi nuovi stagisti che ha precedentemente visto per strada mentre domava un cane che stava per scagliarsi contro di lei. La donna è immediatamente attratta dalla sua assertività, dal suo disprezzo per le buone maniere dell'ufficio e dal suo atteggiamento generale di disobbedienza. Man mano che la loro relazione a tinte BDSM si sviluppa, aumentano anche i livelli di minaccia.

Romy sta finalmente esplorando i terreni sessuali che si era precedentemente negata, mettendosi sulla strada della realizzazione sessuale? Oppure viene usata da un uomo piuttosto predatore che potrebbe distruggere tutto ciò che ha costruito con un semplice gesto?

Come sottolinea con disinvoltura Samuel: "Potrei fare una telefonata e tu potresti perdere tutto".

Ma questa potrebbe essere l'eccitazione più grande di tutte... E lei sembra rendersene conto. Quando Jacob le chiede, all'inizio, se è importante per lei come regista, lei risponde: "Siamo tutti irrilevanti: dobbiamo prestare più attenzione alla valanga che ci travolgerà molto presto".

Kidman brilla in Babygirl di Reijn

Etichettare Babygirl come un dramma erotico trasgressivo potrebbe rendere un cattivo servizio. Sebbene sia a tratti bollente, è più che altro un racconto di un coming-of-age all'ultimo stadio che affronta la scoperta di sé e si concentra sulla vulnerabilità, la vergogna, la rabbia e il modo in cui una donna affronta le dinamiche di potere inclinate.

La regista olandese Halina Reijn, già autrice di Corpi e corpi e di Instinct, incentrato sulla relazione psicosessuale tra un molestatore sessuale e il suo terapeuta, dimostra ancora una volta di saper approfondire con brio i desideri illeciti e le dinamiche di potere di genere. In questo caso, Kidman brilla non solo per il modo in cui esplora come i desideri "vergognosi" abbiano bisogno del loro spazio - e come la loro soppressione possa essere altrettanto potenzialmente pericolosa di una relazione torrida - ma anche per la sua mancanza di giudizio morale. Il film di Reijn abbraccia le forze spesso contraddittorie che rendono le persone ciò che sono, e non giudica mai i suoi personaggi.

Non ci sono binari buoni o cattivi qui, ma solo persone complesse con desideri voraci, il che aumenta la domanda centrale: Chi ha il controllo?

Kidman eccelle quando si tratta di incarnare questo aspetto ed è ipnotizzante per tutta la durata del film. L'attrice infonde a Romy una vulnerabilità discreta e trasmette i suoi conflitti interiori nonostante il tentativo di mantenere le apparenze. Quanto a Banderas, offre una performance sobria che è assolutamente all'altezza di quella di lei, con un tempo di proiezione significativamente inferiore.

Cosa manca al film di Reijn

Ciò che impedisce a Babygirl di essere un vero colpo di fulmine, tuttavia, sono le pietre di paragone del cinema, poiché è difficile non pensare a The Piano Teacher, Elle o Eyes Wide Shut. Sono tutti film attuali: Isabelle Huppert è il presidente della giuria di quest'anno e ha recitato nel dramma psicologico erotico di Michael Haneke; ha recitato anche nel thriller psico-sessuale del 2016 di Paul Verhoeven, regista per il quale Reijn ha recitato in Black Book nel 2006; e Kidman era al Lido 25 anni fa con l'ultimo - e controverso - film del defunto regista. Certo, sono tutti diretti da uomini, ma presentano personaggi femminili complessi ed esplorano il desiderio femminile in modi che rendono irrilevanti i generi dietro la macchina da presa.

La rivisitazione di Reijn del thriller erotico degli anni '80 rimane un aggiornamento audace e non si limita mai a moralizzare il post-MeToo. È un film coraggioso, considerando il suo candore e il suo casting, perché colpisce il cuore del puritanesimo americano e mette in prospettiva alcuni film che si considerano più audaci, evidenziando ancora una volta che alcuni dei suoi presunti predecessori che scuotono i tabù(9 settimane e ½, Cinquanta sfumature di grigio) sono in realtà estremamente addomesticati e, nel caso di quest'ultimo, profondamente offensivi. Tuttavia, i suddetti film di Haneke, Verhoeven e Kubrick si sentivano più stimolanti quando esploravano desideri complicati e pudicamente inammissibili.

Sebbene Babygirl sia un dramma ammirevolmente positivo nei confronti del sesso, tende a limitarsi: una comunicazione onesta e aperta sul desiderio è vitale. Per quanto questo messaggio sia cruciale, il film potrebbe non essere la scossa elettrizzante, né quella che fa riflettere, che si poteva sperare.

Babygirl è stato presentato in anteprima alla 81a Mostra del Cinema di Venezia in Concorso.