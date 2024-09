La piattaforma Fx sbanca la serata dei premi della televisione Usa con le due serie più di successo della stagione

La serie Shogun ha dominato la 76ma edizione degli Emmy Awards, tenutasi domenica sera al Peacock Theatre di Los Angeles, aggiudicandosi i premi per la migliore serie drammatica, il migliore attore (Hiroyuki Sanada)e la migliore attrice (Anna Sawai).

Si tratta di una prima volta per attori giapponesi e di certo un trionfo per la prima stagione( probabile una seconda) delle serie prodotta da Fx, che era data per favorita e ha totalizzato 18 premi incluse le categorie tecniche.

The Bear ha portato a casa quattro trofei nelle categorie principali, ma ha perso a sorpresa per la migliore serie comica: l'Emmy è andato a Hacks. La serie britannica Baby Reindeer, che racconta una vicenda di stalking, ne ha vinti quattro tra cui quello come migliore miniserie.

Ecco la lista dei principali vincitori dei premi televisivi Usa di quest'anno.

La lista dei vincintori degli Emmy Awards 2024

Serie drammaticaShogun

Serie comicaHacks

Serie limitataBaby Reindeer

Attore drammatico Hiroyuki Sanada (Shogun)

Attrice drammatica Anna Sawai (Shogun)

Attore non protagonista drammatico Billy Crudup (The Morning Show)

Attrice non protagonista drammatica Elizabeth Debicki (The Crown)

Attore comico Jeremy Allen White (The Bear)

Attrice comica Jean Smart (Hacks)

Attrice non protagonista comica Liza Colón-Zayas (The Bear)

Attore non protagonista comico Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Attore serie limitata Richard Gadd (Baby Reindeer)

Attrice in una serie limitata Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Attrice non protagonista serie limitata Jessica Gunning (Baby Reindeer)

Attore non protagonista serie limitata Lamorne Morris (Fargo)

Reality ShowThe Traitors

Serie di intrattenimentoLast Week Tonight with John Oliver

Serie TalkThe Daily Show

Sceneggiatura per serie di intrattenimento Alex Edelman (Just for us)

Sceneggiatura serie comica Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky (Hacks)

Sceneggiatura serie drammatica Will Smith (Slow Horses)

Sceneggiatura serie limitata Richard Gadd (Baby Reindeer)

Regia serie limitata Steven Zaillian (Ripley)

Regia serie comica Christopher Storer (The Bear)

Regia Serie drammatica Frederick E.O. Toye (Shogun)

Premio dei governatori Greg Berlanti