Il sequel di "Joker" del 2019 è il titolo più atteso della Mostra del Cinema di Venezia 2024. Questa volta Lady Gaga si unisce al regista Todd Phillips e a Joaquin Phoenix per un seguito che non è un semplice thriller psicologico ma un musical semi-jukebox. Una mossa audace. Peccato che non paghi

Il tanto atteso seguito del film di Todd Phillips, vincitore del Leone d'Oro e dell'Oscar, è arrivato ma Joker: Folie À Deux non è tanto un giro di boa, quanto piuttosto un'incertezza.

Ritroviamo Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) nel manicomio di Arkham. È in attesa del processo per l'omicidio di cinque persone e viene iscritto a un corso di musicoterapia. Perché a quanto pare è la ricompensa che si ottiene se si prendono le medicine e ci si comporta bene.

Lì incontra Harleen "Lee" Quinzel (Lady Gaga), una piromane che è una grande fan di Joker, non ha paura di mentire quando serve e ha capito tutto. I due si imbarcano in una brutta storia d'amore che ha come protagonisti i successi della Hollywood dell'epoca d'oro.

"La amo", dice Arthur. "Lei mi capisce". Ma è così? O lo sta prendendo in giro?

Joker: Folie À Deux inizia in modo promettente con un omaggio ai Looney Tunes. Ci viene mostrato un cartone animato intitolato "Io e la mia ombra", il primo di molti riferimenti alla dicotomia, mentre emerge che la folie del titolo potrebbe non essere il delirio condiviso tra Arthur e Lee, ma la lotta per il potere tra Arthur e il suo alter-ego Joker. Questa è certamente la difesa del disturbo di personalità multipla che l'avvocato di Arthur (Catherine Keener) sta cercando di ottenere mentre il "Processo del secolo" si avvicina.

Phoenix, Gaga e Phillpis a Venezia Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/AP

Il merito va anche al fatto che Joker: Folie À Deux fa l'opposto di quello che ci si aspetterebbe da un sequel di Joker; non solo contiene numeri musicali, ma è anche una (mediocre) commedia carceraria e un (tedioso) dramma giudiziario che fa torto ai fan del primo film. Soprattutto quelli che hanno interpretato male Joker. "Diamo alla gente quello che vuole", sussurra Lee ad Arthur durante un numero musicale di fantasia... A merito di Phillip, egli evita di farlo in ogni occasione, rendendo Folie À Deuxun maldestro missile diretto alla cultura tossica dei fan attraverso sprecati riferimenti metatestuali riguardanti il costante bisogno di Arthur di essere rassicurato sulla qualità del film realizzato su di lui dopo il suo arresto, e certamente attraverso il personaggio di Lee.

È una mossa inaspettata, ma che si rivela subito prevedibile e mal scritta. Nonostante i fili che toccano le distorte illusioni dell'inconscio collettivo, il culto della personalità e il fatto che a nessuno interessi l'uomo dietro il trucco, Folie À Deux è uno spettacolo vuoto, con un'estrema dose di espedienti.

Joaquin Phoenix, a sinistra, e Lady Gaga in una scena di “Joker: Folie à Deux” Niko Tavernise/ 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

I numeri musicali di fantasia sono molto ben girati dal direttore della fotografia Lawrence Sher, ma, man mano che si accumulano, diventano ripetitivi e poco elaborati, privi di verve e di follia. E quando si mette da parte l'eccezionale lavoro della compositrice islandese Hildur Guðnadóttir a favore di scene musicali poco convincenti, qualcosa è andato storto, soprattutto quando la sua colonna sonora era una delle parti migliori del primo film.

Un'affermazione più coraggiosa sarebbe stata quella di farne un vero e proprio musical o addirittura di invertire il focus facendo svolgere la storia interamente dalla prospettiva di Lee. Così com'è, Lady Gaga si sente sprecata come attore secondario invece che come protagonista di un doppio spettacolo e, considerando quanto le tendenze hubristofile del suo personaggio siano intrinseche ai temi del film, questa decisione sconcertante dimostra che Phillips non ha capito nulla. Joker può essersi guadagnato un (eccessivo) plauso per aver fuso Il re della commedia e Taxi Driver, ma questo sequel dimostra che è il più grande clown di tutti.

La sua audace trovata di utilizzare numeri di canzoni e balletti cade a pennello, perché non servono a promuovere la narrazione o le motivazioni dei personaggi; sembrano invece la scusa di cui il regista aveva bisogno per ingaggiare Gaga. Peggio ancora, le canzoni scelte sono così banali che i suoni di "That's Entertainment", "I've Got the World on a String", "What the World Needs Now" e "Gonna Build A Mountain" sono degni di nota e suggeriscono che Phillips non sapeva che pesci pigliare e si è limitato a inserire qualche canzone per riempire lo schermo.

La dedizione di Phoenix al ruolo è impressionante (sembra ancora più magro che nel primo film, con le scapole sporgenti che minacciano di far uscire gli occhi da un momento all'altro), ma poco viene aggiunto alla sua interpretazione da premio Oscar. Nemmeno il suo lavoro migliore può salvare Phillips e il co-sceneggiatore Scott Silver dai maldestri tentativi di essere innovativi e taglienti. "Non voglio più cantare", implora Lee verso i momenti finali del film. Anche noi siamo stufi di sentirlo, Arthur.

Insufficiente e stranamente monotono, Joker: Folie À Deux può non dare al pubblico ciò che vuole, ma di certo non offre nulla di interessante. Non è una follia che valga la pena di intrattenere.

Joker: Folie À Deuxè stato presentato in anteprima all'81a Mostra del Cinema di Venezia in Concorso. Arriva nelle sale il 4 ottobre.