All'interno della nave è stato trovato un carico di beni di lusso, tra cui oggetti di porcellana e circa 100 bottiglie di champagne e acqua minerale

Durante una recente spedizione subacquea un gruppo di subacquei polacchi si è imbattuto in un relitto che avrebbe potuto essere facilmente scambiato per un vecchio peschereccio. Il sonar non ha rivelato molto, suggerendo che c'era poco di interessante sotto la superficie.

Ciononostante, i sub Marek Cacaj e Pawel Truszynski hanno deciso di indagare ulteriormente. La loro curiosità è stata ripagata: all'interno del relitto di quello che si è rivelato essere un veliero del XIX secolo, ben conservato a 190 piedi di profondità nel Mar Baltico, hanno trovato una scorta di bottiglie di Champagne d'epoca.

Un sommozzatore del team polacco Baltictech ispeziona il relitto di un veliero del XIX secolo scoperto l'11 luglio 2024 Marek Cacaj/AP

Tomasz Stachura, leader del gruppo di sub, ha ipotizzato che gli oggetti ritrovati nel relitto - bottiglie di acqua minerale e oggetti di porcellana, oltre allo champagne - potessere essere in viaggio verso la tavola reale di Stoccolma o la residenza dello zar russo a San Pietroburgo quando la nave è affondata nella seconda metà del XIX secolo.

"Faccio immersioni da 40 anni e spesso capita di trovare una o due bottiglie in un relitto, ma è la prima volta che scopro un carico così grande", ha dichiarato Stachura all'Associated Press.

Sulle bottiglie di ceramica è impressa l'etichetta dell'acqua minerale Selters, che all'epoca si riteneva avesse proprietà mediche. La marca dello champagne non è ancora stata determinata, ma secondo Stachura su un tappo si può vedere la lettera R. Secondo il sub il contenuto è ancora in buone condizioni.

Le bottiglie di champagne trovate nel relitto del veliero. Credit: Tomasz Stachura/AP

"A questa profondità il relitto è perfettamente conservato, la temperatura è costante, non ci sono correnti ed è buio - ha detto Stachura -. Questo preserva il relitto in modo meraviglioso". Gli esperti di champagne e di Selters si sonò già detti interessati a condurre test di laboratorio sul contenuto delle bottiglie. Stachura ha sottolineato che saranno le autorità svedesi a decidere i prossimi passi nell'esplorazione del relitto.