Di Euronews Agenzie: AP

L'opera rubata è una delle diverse versioni dell'immagine di una bambina che prende un palloncino rosso a forma di cuore. Il valore del quadro ora potrebbe aumentare

Due uomini sono stati accusati di furto con scasso per il furto dell'opera d'arte dell'artista di strada Banksy "Girl with Balloon", sottratta in un'incursione nella galleria londinese Grove Gallery domenica sera.

I sospetti Larry Fraser, 47 anni, e James Love, 53 anni, sono comparsi giovedì davanti alla Wimbledon Magistrates' Court e sono stati messi in stato di fermo fino alla prossima udienza del 9 ottobre. I filmati delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato un uomo mascherato che rompeva una porta di vetro prima di entrare e prendere il quadro da una parete.

La polizia ha dichiarato di aver recuperato l'opera, che nei documenti del tribunale è valutata 319.000 euro. Non è stato denunciato il furto di nient'altro.

La storia di Girl with Balloon di Banksy

L'opera rubata è una delle diverse versioni di "Girl with Balloon", un'immagine incisa di una bambina che prende un palloncino rosso a forma di cuore. Originariamente incisa su un muro nella zona est di Londra, l'immagine è stata riprodotta all'infinito, diventando una delle immagini più conosciute di Banksy.

Un'altra versione si è parzialmente autodistrutta durante un'asta del 2018, passando attraverso un trituratore nascosto nella sua cornice subito dopo essere stata acquistata per 1,3 milioni di euro da Sotheby's. L'opera autotriturata, ribattezzata "Love is in the Bin", è stata poi venduta per 22 milioni di euro nel 2021.

Il direttore della galleria Lindor Mehmetaj ha dichiarato di essere "inorridito e pietrificato" dal furto e di essere grato di aver recuperato il quadro. Ma ha detto che l'incidente avrà un impatto positivo sul valore dell'opera d'arte.

"La polizia metropolitana ha sigillato l'opera d'arte. È stata rubata. Quindi è una nuova storia. E questo di solito fa aumentare il valore dei capolavori dal punto di vista finanziario...", ha detto.

Chi è lo street artist Banksy

Banksy, che non ha mai confermato la sua identità completa, ha iniziato la sua carriera dipingendo con lo spray edifici a Bristol ed è diventato uno degli artisti più conosciuti al mondo.

Tre le sue opere più note ci sono i due poliziotti antisommossa che si baciano e uno scimpanzé con un cartello con la scritta "Ridi ora, ma un giorno sarò io a comandare".

Un'opera di Banksy a Londra

I suoi dipinti e le sue installazioni vengono venduti all'asta per milioni di dollari e sono stati spesso bersaglio di ladri e vandali.