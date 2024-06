Le migliori cose da fare e vedere in Europa questa settimana

Art Basel, "Inside Out 2" della Pixar e il ritorno a Westeros con una nuova serie della "Casa del Drago": ecco cosa vedere, fare e ascoltare questo fine settimana

Iniziando con un rompighiaccio: Sapevate che "Super Freaky Girl" di Nicki Minaj è, a quanto pare, la canzone più popolare nelle playlist del sesso?

E per continuare con altre notizie non meno serie, Taylor Swift ha annunciato la fine del suo Eras Tour, mentre gli inglesi sono impazziti per una piccola capra di ceramica realizzata da Re Carlo III 55 anni fa.

Quello che stiamo cercando di dire è che è stato un periodo strano. E le nostre emozioni sono in agitazione (colpa di Inside Out 2), quindi forse è meglio tuffarsi nei consigli di questa settimana.

Mostre

Art Basel al centro congressi Messe (Svizzera)

The artwork Pumpkin (2018) by Yayoi Kusama at Art Basel

Una delle più grandi fiere d'arte internazionali del mondo, Art Basel si svolge ogni anno da 54 anni in Svizzera, per poi espandersi a Miami Beach e Parigi. L'edizione 2024 si svolge fino al 16 giugno e presenta 285 espositori provenienti da tutto il mondo, tra cui opere del valore multimilionario di Jean-Michel Basquiat, Yayoi Kusama e Alberto Giacometti.

Anche il resto della città partecipa: l'artista concettuale Agnes Denes presenta una nuova versione del suo iconico campo di grano, allestito per la prima volta nel 1982, sulla Messeplatz, e l'installazione di Petrit Halilaj "When the sun goes away" adorna l'Hotel Merian. Per saperne di più, cliccate qui.

Film

Inside Out 2

Preparatevi a provare emozioni quando il sequel di Inside Out della Pixar, uscito nel 2015, arriverà nei cinema, sperando di portare un po' di "felicità" al botteghino. Siamo ancora nel quartier generale emotivo di Riley (Kaitlyn Dias), seguendo la gioia, la rabbia, la tristezza, la paura e il disgusto, che sono riusciti a guidarla attraverso le prove del trasferimento a San Francisco nel film precedente.

Questa volta, però, Riley ha tredici anni, il che significa che all'orizzonte si profila una serie di nuove emozioni guidate dagli ormoni. L'ansia è d'obbligo.

Il tesoro

Secondo il nostro critico cinematografico David Mouriquand, questo è un film da evitare. Scrive che Treasure, presentato in anteprima quest'anno al Festival internazionale del cinema di Berlino, è un "road movie frustrante e senza scopo che cerca di approfondire i traumi ereditari e l'eredità dell'Olocausto".

E aggiunge: "I suoi sforzi ben intenzionati sono compromessi da una sceneggiatura che rende il protagonista centrale completamente insopportabile" - nonostante i migliori sforzi di Stephen Fry per tenere a galla la situazione.

Serie TV

La casa del drago" stagione 2 (HBO)

Sembra passata un'eternità dalla prima stagione di "House of the Dragon" andata in onda nel 2022 - e che ci ha lasciato con Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) che apprende dell'omicidio del figlio e si rivolge alla telecamera con quello sguardo. Sì, una guerra civile totale è all'orizzonte a Westeros, mentre la regina Rhaenyra lotta per mantenere il suo regno su re Aegon.

Ci saranno molta violenza, molti incesti e molti draghi cazzuti, come è lecito aspettarsi quando si rientra nell'immaginario di George R. R. Martin. Speriamo solo che questa volta ci sia un po' di calma con le scene di parto, oppure dovremo rivedere la nostra visione all'ora di cena.

Musica

John Grant: "L'arte della menzogna".

Con il nuovo album di John Grant, "The Art of the Lie", è arrivata una spettacolare performance sonora dalle sfumature fantascientifiche. Si tratta del settimo progetto solista del 55enne cantautore americano, già membro del gruppo alt-rock The Czars.

Passando tra brani funky e dance anni '80 e melodie ossessionate dal synth-surfing come "The Child Catcher", è un'esplorazione ricca di emozioni delle turbolenze del XXI secolo in chiave techno.

Everything But The Girl: "Amplified Heart".

Ogni mese scegliamo tre grandi album che celebrano importanti anniversari. Per il mese di giugno - precisamente il 13 giugno 1994 - si tratta di "Amplified Heart" degli Everything But The Girl. Sebbene sia conosciuto soprattutto per brani come "Missing", altri brani di spicco includono il trio di apertura "Rollercoaster", "Troubled Mind" e "I Don't Understand Anything".

"Le melodie dell'album sono sobrie e immediatamente orecchiabili, al punto che sembra che vi accompagnino da sempre", scrive David Mouriquand di Euronews Culture.

Teatro

Romeo e Giulietta" al Duke of York's Theatre di Londra (Regno Unito)

The poster for the play

Fino al 3 agosto, per una durata limitata, "Romeo e Giulietta" è in scena al Duke of York's Theatre di Londra. Sebbene ci siano stati molti, molti adattamenti della storia di Shakespeare sugli innamorati, l'attrattiva di questo film è il suo cast e il suo regista. Tom Holland(Spider-Man: No Way Home) e Francesca Amewudah-Rivers sono i protagonisti, mentre la regia è affidata a Jamie Lloyd, che di recente ha lavorato a "Sunset Boulevard", vincitore di un Olivier Award.

Lloyd, noto per i suoi adattamenti minimalisti di test classici e per aver lavorato con grandi star hollywoodiane, ha inquadrato la sua iterazione dell'opera di Shakespeare del 1597 in frammenti, come se fosse vista attraverso un sogno. Attenzione: È probabile che non rimangano molti biglietti e che quelli rimasti siano costosi.