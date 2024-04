Taylor Swift ha pubblicato il suo undicesimo album The Tortured Poets Department. Ecco l'opinione di Euronews Cultura

Taylor Swift ha pubblicato il suo nuovo album, "The Tortured Poets Department", uscito a mezzanotte e seguito da un "doppio album a sorpresa" due ore dopo. Per amore della propria salute mentale, il nostro David Mouriquand si limita qui a valutare le 16 tracce originali di "TTPD". Ecco il suo parere.

"Un post-mortem diseguale ma affascinante sull'amore e le sue insidie".

The Tortured Poets Department Republic

L'attenzione su tutto ciò che gravita attorno a Taylor Swift è talmente elevata che forse perfino le testate giornalistiche dovrebbero cambiare nome e chiamarsi semplicemente "Che cosa ha fatto Taylor Swift oggi?". Non passa giorno senza un articolo sulle sue relazioni, su ciò che gli artisti hanno dicono di lei e su come la sua fedele fanbase consideri ogni critica una violazione della Convenzione di Ginevra; sul suo patrimonio; sulle cospirazioni politiche che la dipingono come una perfida burattinaia; sul nuovo album del quale sono stati forniti indizi durante gli eventi speciali; o su quali canzoni potrebbero rappresentare dei messaggi nascosti che si riferiscono a una delle sue relazioni passate. E noi di Euronews Culture siamo colpevoli quanto gli altri nel contribuire a questo infernale loop ricorrente.

Da "Lover" del 2019, abbiamo avuto un nuovo album di Taylor ogni anno - se si includono le ri-registrazioni della "Taylor's Version". In alcuni casi, come nel 2021 e nel 2023, ne abbiamo avuti due. A questo punto si sta sfiorando l'eccesso. Lo dico da vero e proprio "Swifty" che ha i biglietti per la tappa europea del suo Eras Tour, e che spesso (per la gioia dei miei pazienti colleghi) scoppia in grida demenziali come "TayTay all daaaaay" nei momenti più inopportuni.

E ora arriva il suo ultimo album in un nastro trasportatore apparentemente infinito di produzione musicale, un'etica del lavoro irrequieta che all'inizio era sorprendente per la sua sagacia commerciale, ma che ora sembra un dannato ed estenuante monopolio capitalistico che fagocita la conversazione culturale e tutti coloro che osano ostacolarla.

Anche il modo eccessivamente strategico con cui è stato annunciato "The Tortured Poets Department" non mi è piaciuto, poiché si è deciso di usare la 13a vittoria ai Grammy per annunciare che l'undicesimo album in studio era in arrivo, assicurandosi così che quella sera tutti gli altri venissero posti in secondo piano e che tutto ciò di cui internet potesse parlare fosse proprio "TTPD". Se un albero cade in una foresta e non c'è nessuno a sentirlo, fa rumore? Ho smesso di chiedermelo. Ora sto riflettendo su quanto segue: se Taylor non riceve la sua dose quotidiana di ubiquità, teme forse di cessare di esistere? E ciò non è più un riflesso dei nostri tempi e del fandom moderno che dell'artista stessa?

Ma basta parlare e passiamo a "The Tortured Poets Department", un titolo che sembra riferirsi al gruppo WhatsApp che l'ex di Taylor, Joe Alwyn, condivide con i colleghi attori Andrew Scott e Paul Mescal, quest'ultimo precedentemente fidanzato con l'amica di Taylor (e artista di grido) Phoebe Bridgers.

Come già detto in precedenza, il mondo è già della Swift, ma non è abbastanza. E per rendere le cose meno rilevanti e più supreme, la cantante non ha potuto fare a meno di rendere il suo undicesimo LP un doppio album furtivo. Invece di pubblicare semplicemente un nuovo disco e apprezzare il fatto che i doppi sono per i sociopatici, a meno che non si tratti dei Beatles, dei Pink Floyd o degli Smashing Pumpkins.

Sì, ora ci sono altre 15 tracce oltre alle 16 annunciate, e l'intera opera supera le due ore di durata. Per amor di salute mentale, mi concentrerò solo sulla serie di canzoni originali, poiché non ho la capacità emotiva necessaria per ascoltare 31 canzoni in una sola seduta. Inoltre, quello che ora viene chiamato senza mezzi termini "The Tortured Poets Department: The Anthology" significa solo che ci saranno innumerevoli versioni del disco vendute in varie iterazioni, dimostrando così che William Eyelash - scusate, Billie Eilish - aveva ragione quando aveva denunciato gli artisti spreconi che indulgono nella pratica di produrre ogni sorta di vinile e confezione diversa - "che aumenta le vendite e aumenta i numeri e fa guadagnare loro più soldi...". Ancora una volta si rafforza la sensazione che le macchinazioni aziendali mettano in ombra il valore artistico. E ancora una volta mi fa divagare dalla musica in sé.

Mettendo da parte la scoraggiante e sovraccarica tradizione (non mi importa nulla di quale canzone sia in realtà una frecciata a Matt Healy o a Joe Alwyn, così come preferisco ascoltare "Style" o "All Too Well" senza pensare che siano missili diretti a Harry Styles e Jake Gyllenhaal), "The Tortured Poets Department" è piuttosto buono.

Sembra un mix tra i suoi vividi ma tipici testi strappati al diario e la produzione pop sintetica del suo precedente album, "Midnights". Dal punto di vista dell'umore, combina l'intimità di "Folklore" e "Evermore" e funge da controparte più oscura del suo album "Lover", che era un disco più solare e ottimista sull'amore. Come in "Midnights", non ci sono brani scontati come "Shake It Off" o "Cruel Summer", piuttosto inflessioni synth anni Ottanta che funzionano meglio a livello emotivo quando il co-autore e produttore Aaron Dessner è al timone, e che sfiorano le prevedibili B-sides di "Midnights" quando è il turno di Jack Antonoff.

Dal punto di vista sonoro, quindi, non si tratta di un salto in avanti e nemmeno di un cambiamento stilistico; dal punto di vista dei testi, invece, c'è da divertirsi in modo disordinato. Disordinato perché è un album un po' caotico (la terribile "I Can Do It With A Broken Heart" seguita dalla molto migliore "The Smallest Man Who Ever Lived" induce al colpo di frusta), e sicuramente troppo lungo. Ma quest'ultima lamentela può essere estesa a molti album di Taylor ("1989" a parte, non c'è un grammo di grasso). Tuttavia, il fatto che "TTPD" non segua una narrazione ordinata in qualche modo funziona, perché le emozioni sono disordinate e le relazioni ancora di più, a volte. Considerando che si tratta di un album di rottura che parla dell'elaborazione di sentimenti ingarbugliati, la sensazione di disordine è quasi voluta.

C'è la negazione ("The Alchemy"); la rabbia ("The Smallest Man Who Ever Lived"; "So Long, London"); la contrattazione ("Guilty As Sin?"); la depressione ("Down Bad"; "Loml"); l'accettazione ("Who's Afraid of Little Old Me")... E il sesto stadio del lutto: vivere in Florida ("Florida!!!").

Sono presenti anche i "fuck", in quanto ci sono molte più bestemmie in giro rispetto a quelle a cui sono abituato dai miei album della Swift. Non mi lamento.

L'umorismo funziona a meraviglia, con le eccellenti "But Daddy I Love Him" (un chiaro riferimento alla Sirenetta) e "Florida!!!" (con una voce gemella di Florence Welch dei Florence + The Machine, che se la cava meglio di un Post Malone a malapena esistente nell'opener "Fortnight") a guidare la carica quando si tratta di battute comiche ben piazzate. Parte del fascino sta nel fatto che questi momenti di autoironia si fondono spesso con altri più seri e a volte d'impatto (" Preferirei bruciare tutta la mia vita / piuttosto che ascoltare un altro secondo di tutte queste lagne e lamenti / Vi dirò qualcosa sul mio buon nome / È solo mio il disonore "). Anche il brano principale presenta alcuni grandi momenti lirici, con la domanda " Chi usa le macchine da scrivere comunque? ", la deliziosa "Tu non sei Dylan Thomas / io non sono Patti Smith / questo non è il Chelsea hotel / Siamo idioti moderni" e "A cena mi togli l'anello dal dito medio e lo metti su quello su cui la gente mette le fedi nuziali / E questa è la cosa più vicina all'esplosione del mio cuore ".

Meno si parla di "Ti gratto la testa, ti addormenti / Come un golden retriever tatuato", meglio è. Inoltre, gli animalisti avrebbero senza dubbio da ridire.

I brani preferiti al primo e secondo ascolto sono "The Tortured Poets Department", "Down Bad", "But Daddy I Love Him", "Floirda!!!", "loml" e la chiusura dell'album "Clara Bow". Quest'ultimo brano fa riferimento alla "It Girl" statunitense degli anni Venti e analizza le insidie degli uomini che dettano i riflettori nell'industria dello spettacolo. Si conclude con il seguente outro: "Assomigli a Taylor Swift / In questa luce, ci piaci / Hai una marcia in più, lei non l'ha mai avuta / Il futuro è luminoso, abbagliante".

Ancora una volta, un momento di autoconsapevolezza rispetto alla percezione del pubblico e al modo in cui lei si vede - qualcosa presente anche in "But Daddy I Love Him" ("Non mi rivolgo a tutte queste vipere vestite da empatiche / Dio salvi i vermi più giudicanti che dicono di volere ciò che è meglio per me / Moralisticamente recitando soliloqui che non vedrò mai "). Ma anche un promemoria del fatto che, anche quando Taylor cade nella formula in alcuni brani del suo diseguale ma affascinante post-mortem sull'amore e le sue insidie, non deve preoccuparsi del suo futuro. È luminoso, abbagliante. I lenti crescendo di "The Tortured Poets Department" sono più che sufficienti per a) riaffermare il suo dominio con un album superiore a "Midnights" e b) tenere dalla mia parte uno Swiftie occasionalmente tormentato come me, nonostante le mie riserve sulla presa culturale che ha attraverso la sua iperproduttività e le sue lagne su come tutti noi abbiamo bisogno di prendere un pugno di pillole per rilassarci.

Ben fatto, Taylor. Puoi farcela anche con il cuore spezzato.