Attesi per giovedì circa 30mila manifestanti per protestare contro la partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest 2024. Nel porto di Malmö centinaia le persone che hanno atteso l'arrivo della nave "Ship to Gaza" mercoledì 8 maggio

Viaggio di solidarietà per la nave dell'Ong "Ship to Gaza" che ha ormeggiato mercoledì 8 maggio pomeriggio nel porto di Malmö, in Svezia, alla vigilia della partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest 2024. Centinaia di persone hanno atteso l'arrivo della nave dalla Norvegia: l'Ong sta cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza facendo tappa in diversi porti europei.

Attese migliaia di manifestanti per protestare contro la partecipazione di Israele all'Eurovision

Nella città svedese, dove vive la maggior parte della popolazione di origine palestinese del regno scandinavo, sono attesi per giovedì 9 maggio circa 30mila manifestanti per protestare contro la partecipazione di Israele all'evento musicale internazionale.

A marzo il Paeseaveva presentato il testo della nuova canzone con cui avrebbe partecipato all'Eurovision, Hurricane, mettendo fine a settimane di polemiche e incertezza sulla partecipazione al concorso musicale europeo in corso questa settimana alla Malmö Arena.

L'ente organizzatore dell'Eurovision aveva rifiutato la canzone presentata originariamente da Israele, October rain, perché violava le regole sulla neutralità politica del contest con le sue allusioni alla guerra in corso nella Striscia di Gaza. Lo stesso titolo, in italiano "Pioggia d'ottobre", sembrava un chiaro riferimento agli attacchi di Hamas in territorio israeliano del 7 ottobre 2023.