La popstar colombiana ha ringraziato i creatori della statua con un messaggio su X.

La popstar Shakira svetta ormai nella sua città natale colombiana, Barranquilla. Le autorità della città hanno infatti inaugurato una gigantesca statua in bronzo della cantante, nota in tutto il mondo e premiata con vari Grammy e Latin Grammy.

Il monumento, alto sei metri, raffigura la cantante con uno dei suoi famosi abiti da danza del ventre, con i fianchi che ondeggiano verso destra e le braccia sollevate con grazia verso il cielo.

Una targa sotto la statua ricorda il suo compleanno, il 2 febbraio 1977, e recita: "Barranquilla e il mondo hanno assistito alla nascita di un cuore che compone, di fianchi che non mentono, di una voce che muove le masse e di un paio di piedi nudi che camminano per il bene dei bambini e dell'umanità".

La statua, situata su un viale vicino al fiume Magdalena, che costeggia la città, è stata inaugurata nel corso di una piccola cerimonia alla quale hanno partecipato i genitori di Shakira e il sindaco, Jaime Pumarejo.

Questa, però, non è la prima statua che raffigura Shakira nella città caraibica. Nel 2006, Barranquilla ha inaugurato un monumento a Shakira che raffigurava la popstar agli esordi, mentre suonava una chitarra acustica e indossava jeans e stivali. La statua si trova vicino all'ingresso dello stadio di calcio locale.

In un post su X (ex Twitter) Shakira ha ringraziato lo scultore Yino Marquez e i suoi studenti dell'accademia d'arte pubblica di Barranquilla per la statua, che ha descritto come una prova dell'"enorme talento artistico" dei cittadini di Barranquilla.