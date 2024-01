Colombia: grave frana travolge le auto, almeno 34 morti

Di Euronews

È di almeno 34 morti il bilancio delle vittime della frana che ha travolto alcune auto in Colombia occidentale. Secondo le autorità i feriti sono più di trenta, si cercano i dispersi

Una trafficata strada comunale in una zona montuosa che collega le città di Quibdó e Medellín, Colombia occidentale, è stata travolta venerdì, 12 gennaio, da una frana. Sabato il bilancio delle vittime è salito a 34 sabato, hanno fatto sapere le autorità. L'Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi ha poi aggiunto che almeno 35 feriti sono stati portati in ospedale.

Proseguono le operazioni di salvataggio e l'identificazione dei corpi

Il nuovo bilancio delle vittime è stato riferito dal governatorato di Chocó, dove è stato istituito un posto di comando unificato per coordinare le operazioni di ricerca e salvataggio. Sono stati identificati 17 corpi e altri 17 sono ancora da identificare.

Il vicepresidente colombiano Francia Márquez ha dichiarato in un messaggio pubblicato sul social network X che continuano le ricerche delle persone rimaste intrappolate sotto la frana. Ha detto che tra le vittime c'erano diversi bambini, ma non ha detto quanti.

Si indaga su cosa possa aver causato la frana

L'unità di gestione del rischio non ha specificato cosa possa aver causato la frana, ma il Dipartimento della Difesa ha riferito che ha piovuto nella zona, rendendo difficili le operazioni di soccorso.

Un video pubblicato su X avrebbe mostrato il momento della frana, quando il fianco di una montagna è scivolato sulla strada, coprendo alcune auto. L'autenticità del filmato non è stata al momento confermata.