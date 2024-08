Incontriamo le donne che portano l'arte estone sulla scena mondiale

Dalle fiere d'arte di Manhattan alla Biennale di Venezia, una generazione di artisti e galleristi estoni sta facendo conoscere la scena creativa del Paese

Se c'è una cosa di cui New York non ha proprio bisogno, soprattutto in un momento di forte contrazione del mercato, è un'altra fiera d'arte. O almeno così si potrebbe pensare.

Senza farsi scoraggiare dal mercato già affollato della città, un duo di galleristi estoni ha deciso di lasciare il segno sulla scena newyorkese di quest'anno, con un tocco di distinzione baltica.

Installazione View of Esther alla NY Estonian House. Pierre Le Hors

In concomitanza con la frenesia di Frieze, la fiera d'arte alternativa Esther ha invitato collezionisti, mercanti e amanti dell'arte a sperimentare l'architettura e la storia della Estonian House di Manhattan, così chiamata per il suo ruolo di centro culturale per gli estoni della diaspora che se ne andarono quando l'Estonia fu annessa dall'Unione Sovietica dopo la Seconda Guerra Mondiale.

"È considerata come un territorio estone, in un certo senso", afferma Olga Temnikova della galleria Temnikova & Kasela di Tallinn, metà del team fondatore di Esther insieme a Margot Samel, creatrice dell'omonima galleria di Tribeca.

Un tipo diverso di fiera d'arte

Inaspettatamente, per i galleristi è stata questa storica "isola" estone nell'East Side - ben lontana dall'archetipo del white cube, con le sue pareti rivestite in legno - a suscitare l'ispirazione.

View of Esther alla NY Estonian House. Pierre Le Hors

"Aveva un'importanza culturale, storica e architettonica davvero incredibile: ci è sembrato significativo trarre vantaggio da tutto ciò e creare un ambiente un po' bizzarro in cui le gallerie e gli artisti potessero sperimentare", spiega entusiasta Samel, aggiungendo che, al di là della sua posizione unica, Esther è stata progettata per essere un tipo di fiera d'arte piuttosto diverso: più piccola (con 26 gallerie partecipanti) e sociale.

"L'intera programmazione era incentrata su performance, conferenze, pranzi, cene e arte, piuttosto che sulle transazioni finanziarie", spiega Samel a Euronews Cultura, anche se a detta di tutti la fiera ha avuto successo anche sul fronte finanziario.

L'Estonia incontra un pubblico globale

Samel e Temnikova - sia a Esther che altrove - stanno svolgendo un ruolo fondamentale nell'attirare l'attenzione del mondo sulla scena artistica estone. Temnikova & Kasela, situata in riva al mare nel vivace quartiere hipster di Kalamaja a Tallinn, annovera tra i suoi clienti artisti locali di fama internazionale come Flo Kasearu, Kris Lemsalu e Merike Estna; Lemsalu ed Estna sono stati anche presentati al pubblico newyorkese, in mostra da Margot Samel.

Olga Temnikova e Margot Samel Jaanika Peerna

Quando si tratta di lanciare gli artisti sulla scena internazionale, tuttavia, un evento rimane ineguagliato: la Biennale di Venezia.

Se c'è qualcuno che conosce l'importanza duratura di questa epica vetrina dell'arte contemporanea è Maria Arusoo. È lei a dirigere il Centro Estone per l'Arte Contemporanea (ECCA), commissaria del padiglione estone alla Biennale di Venezia dal 1999 e da sempre centro di competenza per l'arte contemporanea in Estonia.

"Il nostro obiettivo principale è quello di contribuire e sviluppare il settore dell'arte contemporanea locale e di portare contatti e progetti internazionali, nonché di trovare possibilità per l'arte estone a livello internazionale. Presentiamo l'arte estone attraverso progetti di collaborazione e il nostro incredibile archivio", spiega Arusoo a Euronews Cultura. "Venezia è stata, per la maggior parte degli artisti che vi hanno partecipato, se non il trampolino di lancio, comunque una spinta molto forte verso la scena internazionale".

Quest'anno è Edith Karlson - nota soprattutto per le sue sculture che incorporano forme animali e figure antropomorfe, e rappresentata da Temnikova e Kasela - a presentarsi a Venezia, occupando la settecentesca Chiesa di Santa Maria delle Penitenti a Canareggio con la sua mostra "Hora Lupi".

Per l'artista, Venezia non è solo una questione di esposizione internazionale; il processo di lavoro in un tale contesto è stato, di per sé, potente e a livello individuale ed esperienziale.

Edith Karlson, Hora lupi . Padiglione estone alla 60esima Biennale di Venezia. Anu Vahtra/Estonian Centre for Contemporary Art

"Per gli artisti estoni, un contesto internazionale così vario è stimolante e importante. Sono davvero curioso di vedere cosa fanno gli altri artisti", racconta Karlson a Euronews Cultura. "A livello più personale, ho lavorato e vissuto piuttosto localmente in Estonia ed è stata un'esperienza davvero speciale e toccante esporre la mia arte in un contesto internazionale, e vedere quanto conta e quanto si è tradotta bene".

La generazione degli anni '80

Oltre alla passione creativa, Karlson, Kasearu, Lemsalu ed Estna - insieme a Temnikova e Samel - sono accomunati da un'altra cosa: sono nati negli anni Ottanta, crescendo negli ultimi giorni dell'Unione Sovietica e agli inizi della (ri)indipendenza estone.

Si affiancano ad altre figure femminili locali appassionate e influenti come le organizzatrici di Foto Tallinn Helen Melesk e Kadi-Ell Tähiste e la direttrice artistica del Kai Art Centre Karin Laansoo, che lavora tra Tallinn e New York e svolge un ruolo chiave nella promozione degli artisti estoni negli Stati Uniti. A rigor di termini, questi ultimi due sono nati a cavallo degli anni '80, ma cosa sono alcuni anni tra amici (o collaboratori creativi)?

A parte questi dettagli, al di là della semplice "maturità" artistica, come la definisce Temnikova, cos'è che rende questa generazione così matura per l'abilità artistica e l'audacia - e per il desiderio di far progredire la scena creativa?

Mentre Samel sottolinea che crescere in uno "stato di costante cambiamento" può catalizzare la creatività, Karlson vede nella gratitudine e nell'umorismo i tratti chiave nati da quel periodo tumultuoso.

Edith Karlson, Hora lupi . La Biennale di Venezia. Anu Vahtra/Estonian Centre for Contemporary Art

"Naturalmente questa storia ci influenza; quando hai vissuto il crollo dell'intero sistema, si crea una base per il tuo senso della vita", dice. "I tratti chiave della nostra generazione sono la capacità di essere grati e di non dare le cose per scontate, un modo di affrontare la situazione attraverso l'umorismo e un atteggiamento davvero con i piedi per terra".

Oltre ad apprezzare le sfide dell'epoca, Arusoo guarda indietro a un periodo di ottimismo e promesse, pensando in particolare alla cosiddetta Rivoluzione canora dell'Estonia e alla manifestazione politica pacifica Baltic Way, che ha visto circa due milioni di persone unire le loro mani per formare una catena umana di 690 chilometri attraverso Estonia, Lettonia e Lituania.

"Siamo tutti nati in questa fase romantica dell'Unione Sovietica, perché si stava già 'sciogliendo'", ricorda. "Erano le feste canore notturne, dove in Estonia si cantava alla libertà. Ci tenevamo per mano come una catena baltica... Veniamo da questa generazione della libertà".

The Baltic Way in Estonia Jaan Künnap / CC Licence

La collaborazione al centro

Lo spirito di unione che Arusoo descrive - pur non essendo cieco di fronte ai molti ostacoli che permangono - ci aiuta almeno in parte a comprendere il dinamismo che sembra caratterizzare la piccola, ma in continua evoluzione, scena artistica estone.

"Tutto sommato, c'è un buon ecosistema di collaborazione", afferma il direttore del CCA Estonia. "E questa collaborazione non è solo nel campo dell'arte; noi del CCA Estonia abbiamo collaborato, ad esempio, con il Museo Vabamu delle occupazioni e della libertà e con l'Università di Tallinn, ampliando così il nostro pubblico".

"In Estonia, la collaborazione con altre gallerie e musei è fondamentale per farsi conoscere e per far conoscere i propri artisti", concorda Temnikova, che sottolinea anche il ruolo dell'attuale ministro della Cultura estone, Heidy Purga, nel creare l'attuale atmosfera di energia.

Sia per Arusoo che per Temnikova, però, non si tratta solo del proprio successo o di quello degli artisti che si rappresentano. "Se fai cose in questo tipo di piccolo campo, devi anche fare cose per sviluppare il campo stesso, e portare il campo da qualche parte. In questo, la collaborazione è la chiave", ritiene Arusoo.

Maria Arusoo, direttrice dell'Estonian Centre for Contemporary Art Alana Proosa

Per molti versi, il design sociale di Esther - un po' poco ortodosso per le fiere d'arte solitamente incentrate sulle transazioni - è emblematico di questo sentimento, in quanto fornisce un forum di discussione non solo all'interno della scena artistica estone, ma anche agli artisti e ai galleristi della "periferia" per rivolgersi gli uni agli altri e al mondo dell'arte di New York.

"Esther, per me, è stato un gesto per invitare le persone a rallentare e a parlare", dice Temnikova.

Sebbene sia lei che Samel mantengano il riserbo sui dettagli di un'eventuale prossima edizione, una cosa è certa: portando il mondo dell'arte - e quella che sembrava essere mezza New York - all'Estonia House, Esther potrebbe aiutare Arusoo a vedere le sue speranze diventare realtà.

"Il mio sogno più semplice e selvaggio? Che la vasta gamma di artisti di talento dell'Estonia abbia abbastanza possibilità di lavorare sulla scena internazionale su un piano di parità con i loro colleghi", dice a Euronews Culture, con un tono di ottimismo nella voce.

L'opera "Hora Lupi" di Edith Karlson sarà esposta alla Chiesa di Santa Maria delle Penitenti a Canareggio in occasione della 60a Mostra Internazionale di Arte Moderna.Biennale di VeneziaVenezia fino al 24 novembre 2024.