Euronews World Di Cristiano Tassinari

La cantante colombiana è stata accusata dal Fisco spagnolo di non aver pagato 14,5 milioni di euro di tasse tra il 2012 e il 2014, ma lei aveva sempre dichiarato di aver preso la residenza in Spagna solo dal 2015. Con il patteggiamento, ha evitato il rischio persino di finire in carcere