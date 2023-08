"Vogliamo tornare allo splendore pre-pandemia", dichiara l'organizzatore dello Sziget Festival di Budapest, a 30 anni dall'esordio. Fino a Ferragosto, 1.000 spettacoli tra musica classica, pop, rock, jazz e teatro. 90.000 spettatori ogni giorno: uno degli eventi musicali più imponenti d'Europa

BUDAPEST (UNGHERIA) - "L'isola della libertà" in mezzo al Danubio è tornata.

PUBBLICITÀ

Arrivano dal tutto il mondo per partecipare allo "Sziget Festival", uno degli eventi musicali più importanti d'Europa, iniziato giovedi 10 agosto a Budapest.

Appuntamento sull'isola di Óbuda ("Vecchia Budapest", conosciuta anche come Hajógyári, dal nome dell'antica compagnia di navigazione).

Una "città" isolata di 76 ettari, la cui capacità giornaliera è di 90.000 persone.

Fino al 15 agosto, gli spettacoli spazieranno dal pop al rock, dal jazz alla musica classica, fino al teatro.

Spiega l'inviato di Euronews Ungheria, Zoltán Siposhegyi:

"L'ingresso al festival dell'isola, il K-Bridge, è finalmente pieno di gente. 50 palchi, oltre 1000 concerti. Questo è ciò che ci aspetterà nei prossimi giorni".

"Comunque vada sarà un successo!" Euronews

Autodefinitosi "l'isola della libertà", lo "Sziget Festival" prova a recuperare il suo splendore pre-pandemia, con esibizioni di artisti provenienti da 62 Paesi: pezzi da novanta come Billie Eilish, Imagine Dragons, Florence e The Machine, Mumford & Sons e il cantante neozelandese Lorde.

"La prima volta che vieni qui ti rendi conto che puoi essere chiunque tu voglia essere. E io oggi sono la star assoluta!", dice Sara, una ragazza finlandese decisamente entusiasta del festival, con un modello di occhiali da sole che non passa inosservato.

"Oggi la star sono io!" Euronews

Sziget significa "isola" in ungherese: lo "Sziget Festival", nel 2012 e nel 2015, è stato premiato come il miglior festival in Europa dagli European festival awards.

"Cerchiamo di recuperare lo spirito che avevamo prima della pandemia", ha spiegato Tamás Kádár, principale organizzatore dell'evento, che nel 2020 e nel 2021 fu cancellato a causa del Covid.

Nato nel 1993, con soli artisti ungheresi e appena 43.000 spettatori, lo "Sziget Festival" sarebbe arrivato all'edizione numero 30, ma ufficialmente sono 28, proprio a causa dei due anni saltati.

Nel 2022, sono stati ben 450.000 gli spettatori. E per questa edizione si potrebbe arrivare al mezzo milione, con spettatori provenienti da 100 Paesi!

Il record di pubblico è del 2018, con 565.000 spettatori.

"Il festival? Non si tratta di musica, né di persone, né di vibrazioni, nemmeno di alcol o di feste. Riguarda tutto, in un solo punto, un'isola. L'isola della libertà", spiega un ragazzo francese, il cui "soprannome artistico" - dice lui - è Zeek...