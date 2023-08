Tutto pronto per il via dello Sziget Festival 2023

L'organizzazione dell'evento ungherese si aspetta 100.000 visitatori. Tra gli artisti che si esibiranno, Imagine Dragons, Billie Eilish e David Guetta

I primi festivalieri sono arrivati mercoledì con i loro zaini e le loro tende ben imballate. Il più grande festival musicale ungherese, lo Sziget, apre i battenti oggi e gli organizzatori si aspettano oltre 100.000 visitatori, tra ungheresi e persone venute dall'estero.

L'organizzazione dell'evento, che dura sei giorni, è incappata in qualche ostacolo, a causa delle piogge torrenziali abbattutesi sul Paese nei giorni scorsi e del traballante contesto finanziario degli ultimi mesi.

Come ogni anno, ci sono grandi novità. Ad esempio, dopo decenni, le classiche toilettes mobili vanno in pensione, sostituite da moderni bagni. Non c'è nemmeno da preoccuparsi della polvere, perché per la prima volta il terreno verrà spruzzato con una sostanza ecologica che lega le particelle.

"In termini di vendita dei biglietti, ci aspettiamo un numero di visitatori più modesto rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso c'è stata un'enorme impennata dopo due anni di assenza, causa Covid", spiega ai nostri microfoni Tamás Kádár, direttore di Sziget Zrt.

E se da una parte i festivalieri quest'anno non potranno farsi il bagno nel Danubio, a causa dell'alto livello dell'acqua, dall'altra potranno mangiare a prezzi ragionevoli. I 100 ristoranti, infatti, sono obbligati ad avere nel proprio menu almeno un piatto principale che non costi più di 6,5 euro.