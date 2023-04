Di Euronews web

I capibara sono ormai diventati di gran moda. Hanno perfino conquistato TikTok grazie al brano virale che ripete il loro nome con un ritmo che entra in testa.

Attualmente la canzone "Capybara" è stata utilizzata in oltre 450.000 video sulla piattaforma e i video più popolari superano i 16 milioni di visualizzazioni.

Ottima notizia. Ma in molti si stanno forse chiedendo cosa o chi sono questi “capibara”. Si tratta dei più grandi roditori al mondo che possono arrivare a misurare fino a 134 cm di lunghezza e pesare anche quasi 70 kg.

Originari del Sud America, questi erbivori semi-acquatici e piuttosto socievoli sono essenzialmente porcellini d'India giganti con un particolare, spesso banchettano con le proprie feci.

Il loro nome è davvero divertente da pronunciare. Deriva deriva dal Tupi kaá, che significa foglia, píi, (snello) e ú (mangiare). Quindi, significa “animale che mangia foglie sottili”.

Questo simpatico roditori, il capibara, è diventato una specie virale, grazie ai social come TikTok e Instagram.

Di recente sono stati persino protagonisti dei poster di Barbie che stanno spopolando sulla rete. Ed ecco il fenomeno Capibarbie. In poco tempo questa tendenza ha fatto il giro del mondo.

Tutto è nato da una canzone di un artista russo - Сто-Личный Она-Нас (Sto-Lichnayii Ona-Nas) – che ha spopolato su TikTok. Titolo: "Capybara" con un testo che molto singolare e orecchiabile: "Ca-py-bara capibara capibara capibara capibara capibara.

Tendenze e mode dei social

Il problema di queste mode e tendenze social è che hanno vita piuttosto breve, specialmente su TikTok, alcune durano solo qualche mese o qualche settimana.

Il cartone Kapibarasan . Bandai LUSA

Forse anche questo mood del capibara non sembra essere destinato a sopravvivere a lungo.

C’è da notare che la moda degli animaletti è già in auge in Giappone da anni, grazie al capibara dei cartoni animati Kapibarasan, lanciato nei primi anni 2000 dal produttore di giocattoli Bandai.

Nel 2010, un capibara di nome Caplin Rous è diventato un fenomeno su YouTube, conquistando appassionati per ben otto anni.

Katsuhito Watanabe ha condiviso i video degli animali che facevano bagni con l’agrume yuzu.

Il capibara perennemente rilassato ha lasciato il posto a meme che sono diventati sempre più virali. Poi è arrivato il video "OK I pull up", che ha spopolato conquistando tutti con un commento sul video originale di YouTube che annunciava: "Questo è il video che ha dato il via a tutto. Questo è un pezzo di storia”.

Come di solito accade online, certe tendenze possono ricomparire e così il simpatico roditore è diventato anche un simbolo dell'anticapitalismo a Buenos Aires.

Nel 2021, i capibara hanno mangiato tutta l'erba in una comunità in Argentina costruita su quello che originariamente era l'habitat delle zone umide del capibara.

La recente ondata di popolarità ha molto a che fare con la canzoncina e con il modo in cui le persone utilizzano l'audio in video sempre più creativi.

Questi video con i capibara sono divertenti, spesso, e rendono l’idea di uno stile di vita più rilassato in un'epoca difficile. Invece che parlare di conflitti, instabilità politica, recessioni, cambiamento climatico, le persone preferiscono cercare una fonte di conforto e serenità in tempi caotici .

Le faccine simpatiche del capibara li trovate su pagine come Capybara.affirmations.

Intanto se non avete ancora visto il video su Spotify vi consigliamo di guardarlo per conoscere questi simpatici animali e per cantare anche Capibara, capibara, capibara…