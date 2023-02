Si sono aperte le celebrazioni a Timisoara, (in Romania) che è capitale europea della cultura per il 2023 insieme a Eleusi in Grecia e Veszprém in Ungheria.

Una scelta, quella della Commissione europea, con cui Bruxelles vuole superare i ritardi dovuti alla pandemia degli scorsi anni. Si prediligono ormai città meno conosciute, strategia volta a far conoscere luoghi meno noti e che intende incrementare le presenze turistiche.

Timișoara è stata preferita alle altre città rumane in gara, Bucarest, Cluj-Napoca e Baia Mare. È la città più grande della Romania occidentale e grazie alla sua posizione geografica è stata sempre favorita negli scambi commerciali. La cittadina è ricca di musei, piazze e strutture architettoniche di rilievo anche storico. Il suo aeroporto, il più importante della Romania dopo quello di Bucarest, offre molteplici collegamenti con l’Italia e altre capitali europee.

Per gli amanti della Grecia antica, Eleusi è una sorpresa solo a metà. I misteri eleusini ci riportano a pagine di storia e letteratura che (forse) non abbiamo mai approfondito abbastanza. L'occasione per andare nella cittadina greca è di quelle da non perdere per vedere anche quel che resta del tempio di quello che fu il più famoso centro iniziatico greco nell'antichità.