Di Euronews

A partecipare al fitto programma di eventi più di 100 comuni dell'area. Prevista anche la partecipazione di alcune popstar internazionali, tra cui Iggy Pop

La cittadina ungherese di Veszprém, Capitale europea della cultura del 2023, accoglie i visitatori con un fitto programma di eventi per la stagione estiva. Una delle principali attrazioni è il Festival della Valle delle Arti, attualmente in corso, che propone più di duemila attività nell'arco di dieci giorni, da letture a concerti e lezioni di danza popolare.

Gli organizzatori già si dicono soddisfatti della prima metà della stagione. "Già nel primo semestre abbiamo raddoppiato il numero di pernottamenti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quasi 300mila visitatori hanno partecipato agli eventi della Capitale europea della cultura, quindi possiamo tranquillamente dire che abbiamo avuto un semestre di grande successo.", ha detto una delle organizzatrici.

Anche le popstar internazionali fanno parte del programma. Nel corso del prossimo mese Iggy Pop, i Kraftwerk e i Franz Ferdinand si esibiranno sul palco più importante della stagione, il Factory Garden di Veszprém, costruito sul sito di una vecchia fabbrica di mobili.

A pochi passi dal tempio della musica pop, c'è anche un'installazione speciale che ricorda il prezioso contributo di tutta la regione: il Giardino delle Comunità. Centosedici fioriere, una per ogni comune che ospita parte del programma.

A partecipare sono anche villaggi molto piccoli. Uno di questi, Káptalantóti, ospita in questi giorni un festival di musica classica. Dopo il primo concerto, i musicisti sono saliti sul retro di un furgone e hanno diffuso la notizia dell'evento in tutti i paesi della zona. E gli ospiti del villaggio hanno potuto imparare i piccoli trucchi per rendere un'esibizione al pianoforte davvero accattivante.