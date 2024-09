Di Euronews

L'accordo bilaterale mira a facilitare l'ingresso in Germania di lavoratori qualificati dall'Uzbekistan, in particolare quelli che lavorano nel settore sanitario

Visita istituzionale di tre giorni in Asia Centrale per il cancelliere tedesco Olaf Scholz, accolto domenica a Samarcanda dal presidente uzbekoShavkat Mirziyoyev. I due hanno firmato otto documenti di cooperazione.

Tra questi spicca l'accordo bilaterale, siglato nell'antica città della Via della Seta di Samarcanda, che mira a facilitare l'ingresso in Germania di lavoratori qualificati provenienti dall'Uzbekistan, in particolare quelli che lavorano nel settore sanitario.

L'accordo accelererà e semplificherà anche il rimpatrio degli uzbeki che vivono nel Paese dell'Ue senza un permesso di soggiorno legale.

Cosa prevede l'accordo sulla migrazione Germania-Uzbekistan

L'agenzia di stampa tedesca dpa stima che circa 13.700 cittadini uzbeki vivano attualmente in Germania e che, sebbene la maggior parte di essi lo faccia legalmente, circa 200 possano essere rimpatriati.

"Con l'accordo sulla migrazione e la mobilità firmato oggi a Samarcanda, in Uzbekistan, consentiamo a persone con grandi talenti di entrare nel nostro Paese. Inoltre, ci siamo impegnati a non rendere burocratici i processi, in modo che coloro che non possono rimanere nel nostro Paese debbano tornare indietro", ha dichiarato Scholz in un post su X.

Scholz e Mirziyoyev hanno firmato altri sette accordi che riguardano settori come la gestione sostenibile delle risorse idriche e una partnership nel settore dei minerali.

Lunedì Scholz si recherà in Kazakistan per concentrarsi sulle forniture di petrolio e gas alla Germania e sulle sanzioni imposte alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022.

Le repubbliche dell'Asia centrale sono tradizionalmente vicine a Mosca e Astana è stata accusata di permettere alla Russia di aggirare le restrizioni commerciali.

Le critiche per il viaggio di Scholz in Kazakistan

In Kazakistan Scholz dovrebbe partecipare a un vertice con i capi di tutte e cinque le ex repubbliche sovietiche (Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan), primo cancelliere tedesco a farlo.

La Ong internazionale Human Rights Watch (HRW) sostiene che il vertice sarebbe un'occasione sprecata se Scholz non sollevasse le presunte privazioni dei diritti umani in tutti e cinque i Paesi.

"Il governo tedesco non può fingere che siano possibili legami più stretti con l'Asia centrale senza un significativo miglioramento dei diritti umani nella regione. L'imminente vertice offre l'opportunità di chiarirlo", ha dichiarato HRW in un comunicato.

L'organizzazione non governativa con sede a New York ha citato le persistenti violazioni dei diritti umani nella regione, tra queste la soppressione del diritto di protestare e di esprimere opinioni, anche online, l'incarcerazione di attivisti, la tortura durante la detenzione, la repressione della società civile, la violenza contro le donne, l'impunità per le forze di sicurezza che commettono abusi e la mancanza di elezioni libere ed eque .