Centinaia di persone sono scese in piazza a Parigi per dimostrare il loro sostegno a Gisèle Pélicot. La donna è diventata simbolo della lotta contro la violenza sessuale dopo aver reso pubblici gli abusi subiti sotto l'effetto di droghe da parte del marito e decine di altri uomini

Gisèle Pélicot, la donna francese che per dieci anni sarebbe stata drogata dall'ex marito per essere violentata da decine di uomini in stato di incoscienza, è diventata un simbolo della lotta francese contro la violenza sessuale.

Circa 700 persone si sono riunite in Place de la Republique a Parigi per sostenere la 71enne e tutte le vittime di stupro in Francia. Alcuni portavano striscioni che ringraziavano Pélicot per aver parlato del suo orribile calvario e assicuravano alle altre vittime di violenza sessuale che non sono sole.

"Vittime, vi crediamo. Stupratori, vi vediamo", recitava uno striscione.

Dall'inizio del processo straordinario del 2 settembre, durante il quale Pélicot dovrà affrontare 51 dei suoi presunti stupratori, è stata lodata per il suo coraggio e la sua compostezza.

Pélicot ha scelto di rendere pubblico il processo

Innanzitutto, ha deciso di rendere pubblico il processo dopo che il tribunale aveva inizialmente suggerito di tenerlo a porte chiuse. La donna ha permesso ai giornalisti di pubblicare il suo nome completo e al tribunale di mostrare video espliciti registrati dal marito che mostrano uomini impegnati in rapporti sessuali con il suo corpo nudo e inerte.

Pélicot ha dichiarato che le sue decisioni sono state prese in solidarietà con altre donne che non vengono riconosciute come vittime di crimini sessuali.

"È molto importante essere qui perché dobbiamo parlare della cultura dello stupro", ha dichiarato Anna Toumazoff, attivista e una delle organizzatrici della protesta di Parigi.

"Dopo sette anni di MeToo, sappiamo che non esiste un tipo speciale di vittima. Stiamo anche realizzando collettivamente che non esiste un tipo speciale di stupratore", ha aggiunto l'attivista.

Nonostante le diverse ondate di denuncia del #Metoo in Francia, che hanno visto diverse donne di alto profilo parlare pubblicamente del trauma subito dopo anni di abusi sessuali, i manifestanti hanno detto che molte delle violenze non vengono denunciate e spesso restano impunite.

Pélicot ha raccontato la sua storia in pubblico

Il 5 settembre, Pélicot ha parlato del suo calvario in pubblico per la prima volta da quando gli agenti di polizia, quattro anni prima, l'hanno chiamata per raccontarle l'impensabile. Con voce calma e chiara, ha raccontato l'orrore di scoprire che il suo ex coniuge l'aveva sedata e aveva invitato almeno 72 estranei nella loro casa in Provenza per fare sesso con lei.

"Per me tutto crolla", ha testimoniato. "Sono scene di barbarie, di stupro". L'emittente nazionale TF1 quel giorno ha descritto una donna "dignitosa, forte", che "teneva la testa alta".

In una lettera aperta tradotta in inglese e pubblicata dal quotidiano francese Le Monde, la giornalista e scrittrice Hélène Devynck ha ringraziato Pélicot per il suo coraggio, facendo eco ai sentimenti di molti altri francesi. "Sei entrata nelle nostre vite come sei entrata nel tribunale di Avignone, dalla porta principale", ha scritto Devynck, una figura del movimento francese #MeToo.

"Non hanno trattato solo te, Gisèle, come una cosa. Ci stavano dicendo, a tutte noi donne, quanto siamo insignificanti. La tua forza ci restituisce la nostra. Grazie per questo immenso dono".

L'ex marito di Péllicot rischia fino a 20 anni di carcere

La prossima settimana Gisèle Pélicot dovrà affrontare un'altra montagna: quella dell'uomo con cui ha condiviso la vita per oltre 50 anni e padre dei loro tre figli. Il suo avvocato ha dichiarato che intende partecipare alla sua testimonianza.

Il suo ex marito, Dominique Pélicot, ha già confessato i crimini agli investigatori. Ma la sua udienza sarà cruciale per la giuria che deciderà il destino degli altri 50 uomini accusati di stupro. Dominique Pélicot, oggi 71enne, e gli altri 50 imputati rischiano fino a 20 anni di carcere se condannati. "Il messaggio che dobbiamo trasmettere è soprattutto che quando è no, è no, e che non rimarrà più impunito", ha detto Lucia, una delle manifestanti a Parigi.