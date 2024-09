Radosław Sikorski ha affermato che i sussidi per gli uomini ucraini incentiverebbero "l'evitamento della leva" in Ucraina. Il ministro di Varsavia ha chiesto che il denaro venga speso altrove per aiutare gli sforzi bellici dell'Ucraina

Il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski ha esortato i governi dell'Ue a non fornire più sostegno sociale agli uomini ucraini in età da combattimento rifugiati nei loro Paesi.

Durante la Strategia europea di Yalta (YES), tenutasi il 13 e 14 settembre a Kiev, Sikorski ha affermato che per "aiutare lo sforzo bellico dell'Ucraina", non dovrebbero esserci "incentivi finanziari per evitare la leva in Ucraina".

Sikorski ha fatto riferimento ai droni russi che attraversano lo spazio aereo dei membri della Nato come motivo per cui i governi dell'Ue dovrebbero smettere di pagare le prestazioni sociali agli uomini in età di leva e rafforzare gli sforzi di difesa contro la Russia.

Violazioni dello spazio aereo in Lettonia e Romania

L'8 settembre, due membri della Nato hanno dichiarato che i droni russi hanno violato il loro spazio aereo: uno sarebbe volato in Romania durante gli attacchi notturni alla vicina Ucraina, mentre un altro è precipitato nella Lettonia orientale.

Un drone è entrato in territorio romeno mentre Mosca colpiva "obiettivi civili e infrastrutture portuali" attraverso il Danubio in Ucraina, ha riferito il Ministero della Difesa nazionale romeno, che poi ha aggiunto che sono stati schierati aerei da guerra F-16 per monitorare lo spazio aereo.

Il ministro della Difesa lettone Andris Sprūds ha dichiarato che un drone russo è caduto il giorno prima vicino alla città di Rezekne e probabilmente si è spinto in Lettonia dalla vicina Bielorussia. Rezekne, che ospita oltre 25mila persone, si trova a circa 55 chilometri a ovest della Russia e a circa 75 chilometri dalla Bielorussia, stretto e dipendente alleato del Cremlino.

Il ministro polacco Sikorski ha affermato che il denaro potrebbe essere speso per prevenire queste violazioni dello spazio aereo, affermando che ciò aiuterebbe sia l'Ucraina che l'Europa. "Come sapete, una parte significativa dei missili e dei droni russi sparisce", ha detto. "I russi ne perdono il controllo. Come è già stato detto, anche i bielorussi sono costretti ad abbatterli".

Rischi nucleari da evitare

Sikorski ha anche sottolineato il rischio che i droni russi colpiscano le centrali nucleari dell'Ucraina. "Sappiamo cosa succede quando esplode una centrale nucleare in Ucraina. Tutta l'Europa ha un problema. Quindi sto dicendo che potremmo aiutare l'Ucraina rafforzando la protezione delle centrali ucraine dagli assalti aerei".

Sikorski ha affermato che la fine degli aiuti finanziari agli ucraini farebbe risparmiare a Paesi come l'Olanda e la Germania "miliardi di euro" se decidessero di spenderli altrove. "Non è un diritto umano essere pagati per evitare la leva, per difendere il proprio Paese", ha detto.