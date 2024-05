Germania: proteste contro Tesla per l'abbattimento di una foresta

Di Euronews

Scontro tra ambientalisti e polizia in Germania nei pressi di una fabbrica delle auto elettriche Tesla. L'azienda vorrebbe espandere i suoi edifici, ma gli attivisti sono contrari all'abbattimento degli alberi che circondano la fabbrica

PUBBLICITÀ

Circa 800 persone del gruppo Disrupt Tesla hanno partecipato alla protesta contro l'espansione dello stabilimento del produttore di veicoli elettrici statunitense Tesla a Grueneheide, in Germania, sostenendo che l'espansione avrebbe danneggiato la foresta circostante. I manifestanti si sono scontrati con la polizia quando alcuni di loro hanno cercato di prendere d'assalto l'impianto venerdì.

Un video pubblicato dalla testata online The Brake mostra decine di persone con cappellini blu e maschere che coprivano il volto emergere da una vicina area boschiva e tentare di prendere d'assalto l'impianto dell'azienda, mentre gli agenti di polizia cercavano di fermarle, anche usando la forza. Almeno un manifestante è stato arrestato.

L'amministratore delegato di Tesla Elon Musk ha scritto sulla sua piattaforma di social media X: “Perché la polizia lascia andare così facilmente i manifestanti di sinistra?”, aggiungendo che i manifestanti non sono riusciti a sfondare.

Il video mostra anche il personale medico che soccorre alcuni feriti. “Siamo qui oggi per attirare l'attenzione sulla fabbrica Tesla di Grunheide a causa della distruzione ambientale”, ha dichiarato Ole Becker, portavoce di Disrupt Tesla.

Secondo Becker, il gruppo vuole anche evidenziare la distruzione ambientale in Paesi come l'Argentina o la Bolivia causata dall'estrazione del litio. Il litio è una risorsa fondamentale per le batterie dei veicoli elettrici.