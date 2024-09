Di Euronews

Un'auto da rally è andata a sbattere contro le transenne in Piazza San Carlo durante la sfilata per il Salone dell'Auto. Ci sono almeno 12 feriti

PUBBLICITÀ

Paura in centro a Torino durante la parate delle auto che hanno partecipato al Salone dell'auto in programma nel capoluogo piemontese. Una macchina da rally Lancia Delta ha perso il controllo ed è andata a sbattere a bassa velocità contro le transenne installate in piazza San Carlo per la sfilata.

Secondo una prima ricostruzione, ci sono almeno 12 feriti: una persona è stata portata in ospedale in codice giallo per ferite lacero contuse.

Non è chiaro cosa abbia causato l'incidente e se le misure di sicurezza previste dall'organizzazione siano adeguate a quanto previsto dalla legge questo tipo di eventi.

"Siamo profondamente dispiaciuti per l'accaduto ed esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutte le persone coinvolte cui auguriamo una pronta guarigione. I mezzi di soccorso sanitario presenti sono intervenuti prontamente per fornire l'assistenza necessaria, mentre la polizia locale ha avviato le indagini per accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità del conducente", ha detto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

Sui social media alcuni utenti hanno pubblicato il video della sfilata e il momento in cui l'auto è andata a sbattere contro le transenne.