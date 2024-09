Un bus turistico si è ribaltato mentre percorreva l'autostrada tra Suez e il Cairo. Nell'incidente sono rimaste ferite oltre 40 persone, tra loro anche turisti italiani, britannici e russi. L'incidente è avvenuto nelle stesse ore dello scontro di due treni passeggeri nel Delta del Nilo

Un autobus turistico si è ribaltato mentre percorreva l'autostrada tra Suez e il Cairo, in Egitto. A bordo del mezzo viaggiavano 43 persone: 9 cittadini italiani, 11 cittadini turchi, due britannici, 21 russi e tre egiziani.

L'incidente è avvenuto nella serata di sabato. Secondo quanto riferito dall'agenzia Ansa, due italiani sono stati ricoverati in terapia intensiva. Tutti i feriti sono stati trasportati al Suez Medical Complex. L'ospedale ha dichiarato lo stato di emergenza e ha convocato tutto il personale medico per trattare tutti i casi.

Farnesina in allerta per gli italiani feriti

Il ministro della Salute e della Popolazione Khaled Abdel-Ghaffar è stato informato e sta seguendo i soccorsi. Avviate anche le procedure di sicurezza da parte del ministero degli Esteri italiano. "L'ambasciata d'Italia in Egitto d'intesa con la Farnesina, si è subito attivata e segue il caso dell'incidente di autobus che vede coinvolti alcuni connazionali. Il console italiano in Egitto è in viaggio verso Suez per l'assistenza. Il ministro Antonio Tajani è subito stato informato", si legge in un post pubblicato sui social media.

L'incidente è avvenuto nelle stesse ore in cui due treni passeggeri si sono scontrati nel Delta del Nilo. Nella collisione sono morte tre persone, di cui due bambini, e sono rimaste ferite almeno 49 persone.