L'aumento del costo della vita è un'enorme preoccupazione per le famiglie europee. A crescere in maniera vertiginosa sono soprattutto le spese legate all'abitazione, che durante la pandemia hanno raggiunto quote record

L'aumento del costo della vita è la preoccupazione più sentita per oltre il 90 per cento degli europei. I dati ufficiali fanno luce sulle ragioni di questa crescente ansia.

La spesa per i consumi delle famiglie mostra la ripartizione delle spese effettuate dalle famiglie residenti per soddisfare le esigenze quotidiane, come cibo, affitto, abbigliamento, energia, salute e trasporti.

Nel 2022 la quota maggiore dei consumi delle famiglie nell'Unione europea era rappresentata da affitto, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (24,1 per cento). Seguono i prodotti alimentari e le bevande analcoliche con il 13,6 per cento e le spese di trasporto con il 12,5 per cento.

I costi dell'abitazione hanno subito l'aumento più significativo

Mentre la classifica di queste categorie è rimasta costante negli ultimi 20 anni, le loro quote relative sono cambiate nel tempo.

Spesa per i consumi delle famiglie europee nel 2022

Confrontando le quote dal 2002 al 2022, la variazione più significativa si è verificata per i costi dell'abitazione, che è passata dal 21,1 per cento al 24,1 per cento. Ciò rappresenta un aumento di tre punti percentuali nei due decenni. Ciò significa che, se nel 2002 la spesa totale di una famiglia era di 1.000 euro, questa avrebbe speso 211 euro per l'abitazione. Nel 2022, questo importo è salito a 241 euro.

L'aumento sottolinea il crescente onere finanziario dei costi di vita essenziali per le famiglie europee, probabilmente determinato dall'aumento dei prezzi degli alloggi e dei costi energetici negli ultimi due decenni.

Se si considera la variazione percentuale, la quota di spesa per la salute è aumentata del 22 per cento, rispetto a un aumento del 14 per cento per l'abitazione. Tuttavia, poiché la quota delle spese per l'abitazione è significativamente più elevata, l'impatto complessivo dell'aumento dei costi abitativi è molto maggiore.

A partire da poco più del 20 per cento nei primi anni 2000, la quota di spesa delle famiglie per l'abitazione e le utenze è aumentata costantemente, raggiungendo un picco di quasi il 25 per cento nel 2013. Questo periodo ha registrato la crescita più significativa, evidenziando l'aumento dei costi associati all'abitazione e alle utenze.

Dopo un leggero calo, la quota è tornata a salire durante la pandemia di Covid-19, raggiungendo il massimo storico del 25,6 per cento nel 2020.

L'aumento complessivo delle spese per l'abitazione e i servizi di pubblica utilità negli ultimi due decenni indica che questi costi sono diventati una parte sempre più consistente dei bilanci familiari, riflettendo le pressioni economiche più ampie e le variazioni del costo della vita in tutta l'Ue.

Fra i Paesi, l'Irlanda registra l'aumento più marcato

In alcuni Paesi l'aumento è stato più pronunciato, superando il 5 per cento. Tra il 2002 e il 2022, l'Irlanda ha registrato l'aumento più significativo, con uno sbalorditivo incremento del 7,1 per cento, seguita da Spagna e Italia con aumenti rispettivamente del 6,3 per cento e del 5,4 per cento.

In 10 Paesi dell'Ue l'aumento ha superato il 4 per cento, evidenziando una diffusa tendenza all'aumento in tutta la regione.

Diversi Paesi dell'Europa orientale, insieme a Svezia e Regno Unito, hanno registrato un calo della quota di spesa per l'abitazione. La Romania, in particolare, ha registrato il calo più significativo, con una riduzione del 4,1 per cento, mentre anche la Bosnia-Erzegovina e la Serbia hanno registrato diminuzioni significative.

Il periodo della pandemia ha inciso nell'aumento delle spese delle famiglie

Durante la pandemia Covid, la percentuale di spesa delle famiglie per l'abitazione è aumentata in quasi tutti i Paesi, raggiungendo livelli record. Tuttavia, nel 2022, con l'attenuarsi della pandemia, questa quota ha iniziato a diminuire.

Quota di affitto, acqua, elettricità e gas nelle spese delle famiglie

Quali sono i Paesi europei che spendono di più per l'abitazione?

Il costo dell'abitazione come percentuale della spesa totale delle famiglie varia in modo significativo in Europa. Nel 2022, la Slovacchia è in testa alla classifica, con oltre il 30 per cento della spesa familiare dedicata all'abitazione. Seguono a ruota la Finlandia e la Danimarca, con quote rispettivamente del 29,6 per cento e del 29,1 per cento.

Questi dati indicano che i Paesi dell'Europa settentrionale e centrale stanno affrontando significative pressioni finanziarie legate all'abitazione e ai servizi pubblici, probabilmente a causa di costi energetici più elevati o di mercati immobiliari più costosi.

Al contrario, i Paesi dell'Europa meridionale e orientale, come il Montenegro, la Turchia e l'Albania, hanno quote molto più basse, con il Montenegro all'11,6 per cento e la Turchia e l'Albania rispettivamente al 12,4 per cento e al 12,5 per cento.

I costi degli alloggi colpiscono maggiormente le famiglie a basso reddito

Un recente rapporto dell'Ocse sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili sottolinea che i costi dell'abitazione possono imporre un elevato onere finanziario alle famiglie, in particolare a quelle con redditi più bassi. Il tasso di sovraccarico dei costi abitativi è allarmante tra le principali economie europee. Nel 2022, quasi la metà degli inquilini privati a basso reddito nel Regno Unito (49 per cento) spendeva più del 40 per cento del proprio reddito per l'affitto, seguita dal 32 per cento in Francia e dal 28 per cento in Italia.