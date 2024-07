Cercare un appartamento: in quale parte d'Europa vi costerà di più?

Mentre la Serbia ha registrato il maggiore aumento dei prezzi degli appartamenti al metro quadro nel corso dell'anno, c'è un Paese in Europa che ha ancora il prezzo più alto al metro quadro, nonché il reddito medio più elevato

Sebbene la crisi del costo della vita, l'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse abbiano agito da deflettori, diversi Paesi europei hanno registrato un aumento dei prezzi degli appartamenti al metro quadro nell'ultimo anno.

Secondo uno studio condotto da Deluxe Holiday Homes sulla base dei dati della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) e di Numbeo, la Serbia si aggiudica la corona per il più forte aumento dei prezzi degli appartamenti dal 2023 al 2024. La Lituania si colloca al secondo posto, mentre la Romania è terza a pari merito. Anche Malta e la Spagna hanno registrato aumenti significativi dei prezzi degli appartamenti nell'ultimo anno.

Sebbene la Serbia abbia registrato il maggiore incremento dei prezzi degli appartamenti nel corso dell'anno, la Svizzera mantiene ancora il più alto prezzo al metro quadro, pari a 18.781 euro, nonché il più alto reddito medio e costo della vita. D'altra parte, la Grecia ha il prezzo più basso per metro quadro, pari a 2.899 euro.

Serbia, prezzi alle stelle

In Serbia, i prezzi degli appartamenti al metro quadro sono aumentati dell'82,66% tra il 2023 e il 2024, raggiungendo circa 3721 euro, ma il reddito medio non sembra tenere il passo, attestandosi in media a 764 euro al mese. Tuttavia, il costo della vita è relativamente basso in Serbia, pari a 641 euro al mese, il che potrebbe attutire un po' l'aumento esponenziale dei prezzi degli appartamenti.

Una delle ragioni principali della forte crescita dei prezzi degli appartamenti in Serbia è che i tassi di interesse sui prestiti per l'edilizia residenziale sono ancora piuttosto bassi. Ci sono anche molti investimenti immobiliari da parte dei cittadini che cercano di indirizzare i loro risparmi in valuta estera nel settore.

Investire nell'immobiliare

Questo è spesso uno dei modi più redditizi per investire in valuta estera in Serbia, dato che i risparmi in valuta estera fruttano pochi interessi nelle banche. D'altra parte, le fluttuazioni dei tassi di cambio continuano a rappresentare una grave minaccia.

Investire direttamente in immobili serbi ha anche più senso per chi ha un lavoro non tradizionale o flessibile, poiché senza un impiego fisso ha poche speranze di ottenere un mutuo bancario per la casa. La mancanza di altre opportunità di investimento adeguate ha portato a un ulteriore interesse per il settore immobiliare.

L'ampia disponibilità di costruzioni e infrastrutture più economiche nei sobborghi e nelle periferie delle città ha fatto sì che non sia necessario un capitale eccessivo per diventare un primo investitore immobiliare in Serbia.

La guerra tra Russia e Ucraina ha portato negli ultimi mesi a un grande afflusso di affittuari russi e ucraini in Serbia, che cercano di sfuggire alla guerra e ai suoi effetti. Di conseguenza, di solito si offrono di pagare di più per gli appartamenti, portando i proprietari a sfrattare gli attuali inquilini per poterli ospitare.

Gli aumenti in Lituania

I prezzi degli appartamenti lituani sono aumentati del 75,78% dal 2023 al 2024, raggiungendo i 4.841 dollari, con spese di soggiorno leggermente superiori a quelle della Serbia, con una media di 828 dollari al mese. Tuttavia, gli stipendi medi sono quasi il doppio di quelli serbi, pari a 1.624 dollari al mese.

Di conseguenza, sebbene i prezzi degli immobili lituani siano ancora in forte crescita negli ultimi tempi, l'inflazione non sembra essersi ancora riversata troppo sulle spese quotidiane, rispetto al resto d'Europa.

I prezzi degli appartamenti lituani sono aumentati per diverse ragioni negli ultimi mesi. Uno dei fattori principali è la crescita relativamente forte dei salari in alcuni settori, per tenere il passo con l'aumento dell'inflazione.

Il Paese ha visto aumentare in modo significativo anche il costo dei materiali da costruzione e il costo della manodopera. Negli ultimi anni, molte aziende del settore IT e di altri settori si sono stabilite a Vilnius e in altre città più grandi, grazie ai costi operativi relativamente bassi. Di conseguenza, c'è stato un afflusso di dipendenti e delle loro famiglie in cerca di appartamenti in queste zone.

Inoltre, durante la pandemia e successivamente, molti agenti immobiliari lituani, a differenza delle loro controparti dell'Europa occidentale, hanno scelto di aspettare il crollo, invece di abbassare i prezzi.

Allo stesso modo, anche il mercato dello sviluppo immobiliare è stato notevolmente attivo, offrendo anche ulteriori vantaggi ai potenziali acquirenti. Pertanto, il Paese è riuscito a uscire dalla pandemia con un mercato immobiliare relativamente forte.

La Romania compensa con il basso costo della vita

Al terzo posto c'è la Romania, con un aumento del 74,50% dei prezzi degli appartamenti, pari a 3.185 dollari al metro quadro. Tuttavia, il costo della vita è ancora notevolmente basso rispetto alle controparti dell'Europa occidentale, con 679 dollari. D'altra parte, anche il reddito medio era moderatamente basso, pari a 1.093 dollari.

I prezzi degli appartamenti rumeni sono aumentati notevolmente negli ultimi anni a causa dell'aumento della domanda e della carenza di nuovi appartamenti. Ciò è dovuto principalmente all'aumento dei costi di costruzione, alla carenza di manodopera e a misure fiscali poco favorevoli.

La ripresa dello sviluppo delle infrastrutture negli ultimi anni e l'aumento dei salari hanno portato di recente a un aumento della domanda nel settore immobiliare.

Malta, diminuiscono gli appartamenti per i locali

I prezzi degli appartamenti a Malta sono cresciuti a un ritmo relativamente più lento rispetto ai Paesi sopra citati dal 2023 al 2024, con un aumento del 47,54% e un prezzo al metro quadro di 3.700 dollari (3.397 euro). Tuttavia, Malta ha anche un costo della vita relativamente alto, pari a 1.000 dollari (918 euro) al mese, mentre i redditi medi sono rimasti solo di poco superiori ai costi, pari a 1.369 dollari (1.257 euro) al mese.

Questo dato potrebbe riflettere la crescente domanda di immobili nel Mediterraneo, a causa delle significative modifiche fiscali e legali apportate di recente nei principali Paesi europei, come il Regno Unito e la Francia. Ciò ha portato diverse persone con un patrimonio netto elevato di questi Paesi a lasciare l'isola per stabilirsi in altri Paesi europei con normative più accoglienti, come Malta e l'Italia.

Le dimensioni ridotte di Malta e la popolazione relativamente elevata hanno portato a un'elevata domanda di terreni e appartamenti, a causa della loro percepita scarsità, facendo lievitare ulteriormente i prezzi. A causa del fatto che molti degli appartamenti disponibili sono stati affittati come Airbnbs e affitti a breve termine per soddisfare l'elevato turismo del Paese, il numero di alloggi per i locali è ulteriormente diminuito. Questo, a sua volta, contribuisce all'aumento dei prezzi.

La Spagna turistica aumenta i prezzi degli appartamenti

La Spagna si è classificata al quinto posto, con un aumento del 44,34% dei prezzi degli appartamenti, pari a 6.139 dollari (5.637 euro) nell'ultimo anno. Tuttavia, il costo della vita è rimasto piuttosto basso, pari a 828 dollari (760 euro), quasi alla pari con le economie dell'Europa orientale, nonostante l'economia relativamente più forte della Spagna e il solido settore turistico.

Anche gli stipendi medi erano ancora alti, pari a 2.409 dollari (2.212 euro), a indicare che il Paese potrebbe essere sulla buona strada per riprendersi dai colpi della pandemia.

La ragione principale del balzo dei prezzi degli appartamenti spagnoli è dovuta al fatto che gran parte degli appartamenti disponibili si trovano in aree considerate turistiche. Queste includono San Sebastian, Madrid, Valencia, Barcellona, Palma, Alicante e le città della Costa del Sol.

Di conseguenza, come a Malta, molti degli appartamenti disponibili sono occupati da espatriati o da affitti a breve termine, lasciando che i locali paghino prezzi più alti per un numero inferiore di appartamenti. La ripresa del settore immobiliare negli ultimi anni e il boom dei viaggi post-pandemia hanno contribuito a questo fenomeno.