Spagna: le conseguenze dell'aumento del costo della vita

La Spagna è una delle economie in più rapida crescita in Europa ma molti spagnoli risentono dell’aumento del costo della vita. L'approfondimento di Euronews

Secondo l'Istituto nazionale di statistica lo scorso anno l'economia spagnola è cresciuta del 2,5 per cento, un decimo in più delle stime del governo, dopo un incremento nel quarto trimestre dell'anno dello 0,6 per cento, due decimi in più che in quello precedente.

A maggio 2024 il tasso di inflazione della Spagna è stato pari a circa il 4,1 per cento, in calo rispetto ai massimi precedenti, ma che incide ancora in modo significativo sul potere d'acquisto.

I dati mostrano inoltre che la disoccupazione nel Paese è ai livelli più bassi degli ultimi 16 anni con oltre 21 milioni di persone attualmente impiegate. Sempre più persone lavorano nel Paese e nonostante la maggior parte degli spagnoli affermi che la loro situazione sia migliorata rispetto ad anni fa, l’economia rimane la principale preoccupazione. Anche a causa della situazione geopolitica instabile, altro tema cruciale in vista delle elezioni europee del weekend.

