Anche i produttori di champagne sono stati messi sotto pressione nelle ultime settimane, in seguito alla decisione della Cina di imporre tariffe sull'importazione di beni di lusso dall'Ue. Fissato un limite per le raccolte

Il comitato francese per lo champagne, insieme ai produttori, ha suggerito di ridurre il numero di uve raccolte nel 2024, a seguito delle deludenti vendite di champagne, con i clienti non disposti a spendere per i beni di lusso.

Le vendite di champagne sono già crollate di oltre il 15 per cento nei primi sei mesi dell'anno, arrivando a circa 106,7 milioni di bottiglie. Per questo motivo, per proteggere i produttori da ulteriori perdite, il livello massimo di resa delle uve raccolte per quest'anno è stato fissato a diecimila chilogrammi per ettaro, in calo rispetto agli 11.400 chilogrammi per ettaro dell'anno precedente.

La vendemmia in corso è già stata influenzata da condizioni meteorologiche avverse, con piogge eccessive e gelate che hanno causato problemi come il fungo della muffa, che danneggia le colture. In estate, le ondate di calore possono spesso portare a violenti temporali.

Tuttavia, le scorte di champagne di quest'anno possono ancora essere recuperate grazie al fatto che la maggior parte delle bottiglie di champagne utilizza diverse annate. Per questo motivo, è molto comune utilizzare le scorte degli anni precedenti, che di solito vengono rabboccate durante i periodi di buon raccolto.

Cambiano le regole per i lavoratori del settore

Il comitato francese per lo champagne ha inoltre illustrato venerdì le nuove modifiche alle norme sull'impiego dei lavoratori stagionali, tra cui il miglioramento delle linee guida del settore e delle pratiche di salute e sicurezza, oltre a indicazioni su come attirare un maggior numero di lavoratori stagionali.

A proposito di questi cambiamenti, Mazime Toubart e David Chatillon, co-presidenti del Comite Champagne, hanno dichiarato: "Tutte le misure presentate oggi sono il risultato del lavoro svolto dall'ottobre 2023 per sviluppare questo piano d'azione senza precedenti e necessario. Vorremmo rendere omaggio al coinvolgimento del governo nel nostro lavoro, con il sostegno del ministro francese del Lavoro, della Salute e della Solidarietà, Catherine Vautrin".

"Il Comite Champagne si è assunto le proprie responsabilità collettive mettendo in campo strumenti concreti. Ora contiamo sul sostegno di tutti per garantire che le pratiche individuali siano all'altezza dell'eccellenza della nostra denominazione".

I dazi cinesi continuano a pesare sui produttori di beni di lusso

L'escalation della guerra commerciale Unione europea e Cina, iniziata a causa dei dazi imposti dall'Ue sulle importazioni di veicoli elettrici (EV) cinesi, si sta intensificando e la Cina ha minacciato di imporre tariffe di ritorsione. Queste vengono applicate alle esportazioni dell'Ue di articoli di lusso come brandy, vino e cognac, orologi e borse, oltre ad altri articoli come latticini e carne di maiale.

Produttori come Pernod Ricard e Moet Hennessy sono già finiti sotto tiro. Inoltre, l'incertezza economica che si respira attualmente in tutto il mondo, con l'aumento dei tassi di interesse, l'impennata dell'inflazione e del costo della vita e le tensioni geopolitiche hanno reso le persone sempre più esitanti a spendere in beni di lusso.