Di Euronews

Il presidente Emmanuel Macron ha nominato giovedì Michel Barnier nuovo primo ministro francese, sperando che il negoziatore per la Brexit e veterano conservatore possa lavorare con la legislatura del Paese, aspramente divisa, e porre fine alle turbolenze politiche

Nel suo primo discorso da primo ministro francese Michel Barnier ha promesso di rispondere alla "rabbia" dei cittadini. Parlando alla cerimonia di passaggio di consegne con il suo predecessore Gabriel Attal a Parigi, Barnier ha detto che il suo nuovo ruolo si concentrerà sulla risoluzione di una serie di problemi che causano risentimento tra gli elettori francesi.

"Si tratterà di rispondere il più possibile alle sfide, alla rabbia di cui avete parlato, alla sofferenza, al senso di abbandono e di ingiustizia che attraversano, fin troppo, le nostre città, i nostri quartieri e le nostre campagne", ha dichiarato Barnier.

Il presidente Emmanuel Macron ha nominato Barnier primo ministro giovedì, sperando che il veterano conservatore possa collaborare con la legislatura del Paese, aspramente divisa, e porre fine alle turbolenze politiche che hanno scosso la presidenza di Macron.

Il passaggio tra Attal e Barnier

A 73 anni, Barnier è il più anziano dei 26 primi ministri che hanno servito la Quinta Repubblica francese. Sostituisce il più giovane, Gabriel Attal, che aveva 34 anni quando è stato nominato solo otto mesi fa.

È un fedele veterano del partito di destra recentemente rinominato Destra Repubblicana (LR) e ha avuto una lunga carriera politica in Francia e nell'Ue, essendo stato due volte commissario europeo e, tra il 2016 e il 2021, capo negoziatore Ue per la Brexit.

La nomina di Barnier pone fine a più di cinquanta giorni di governo ad interim in Francia, ma non offre alcuna garanzia di un ritorno alla calma politica. L'attuale Assemblea Nazionale è divisa in tre blocchi: la coalizione di sinistra Nfp (che ha ottenuto il maggior numero di seggi ma non la maggioranza assoluta), il gruppo centrista di Macron e l'estrema destra Rassemblement National.

E Barnier dovrà affrontare il difficile compito di lavorare con l'acrimonioso e profondamente diviso parlamento che è emerso dalle elezioni legislative anticipate indette da Macron a giugno.

"Con Michel Barnier a Matignon come primo ministro, il presidente rimane chiaramente al potere. Il suo primo ministro non lo mette in discussione. L'estrema moderazione e il carattere conciliante del suo primo ministro sono un vantaggio per il presidente, non necessariamente per i francesi che hanno votato per la sinistra e che si sentono traditi", ha dichiarato l'analista politico Dominique Moisi.

Outgoing French Prime Minister Gabriel Attal, centre left, and new prime minister Michel Barnier speak during the handover ceremony in Paris, September 5, 2024 Sarah Meyssonnier/AP

Barnier dovrà ora superare un voto di fiducia all'Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento francese.

Secondo gli esperti, scegliendo Barnier, Macron potrebbe aver inevitabilmente rafforzato la mano del Rassemblement National, conferendogli il ruolo di kingmaker. Ma l'importanza della sinistra non deve essere trascurata se Barnier vuole assumere la poltrona di primo ministro.

"Oggi abbiamo tre grandi protagonisti della politica: Macron, Melenchon e Marine Le Pen. E ci sono due che sono considerati un disastro. È solo un passo in più che contribuisce a dare maggiore credibilità all'estrema destra", ha dichiarato a Euronews Emmanuel Rivière, politologo ed esperto di sondaggi.

Se sopravviverà al voto di fiducia, il nuovo capo del governo dovrà mettersi subito al lavoro: innanzitutto, la Francia deve presentare all'Ue le sue proposte di riduzione della spesa pubblica entro il 20 settembre, anche se la scadenza può essere prorogata fino a ottobre.

Per rispettare le regole dell'Ue, la Francia dovrebbe effettuare tagli per almeno 30 miliardi di euro nel 2025. Il primo ottobre, poi, dovrà essere presentata al parlamento una bozza del bilancio del Paese per il 2025, in un momento in cui le finanze pubbliche francesi sono in grave difficoltà.