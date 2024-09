I soccorritori cercano il corpo di un uomo che stava lavorando con il trattore quando è stato travolto dalla piena del torrente Orco. A Milano esonda il Seveso. L'emittente radiofonica Radio Popolare ha dovuto interrompere le trasmissioni perché allagata

PUBBLICITÀ

Un'ondata di violenti temporali ha colpito alcune zone del Nord Italia. In provincia di Torino, un uomo di 58 anni risulta disperso: stava lavorando con il suo trattore quando è stato travolto dalla piena del torrente Orco.

I filmati mostrano la ruota del veicolo ancora visibile all'interno del torrente dove il trattore si è ribaltato. I soccorritori sono alla ricerca in queste ore dell'uomo.

Un altro fiume è straripato in Val di Susa, sempre in Piemonte, facendo crollare due ponti, bloccando una strada provinciale e isolando circa 50 persone in due paesi.

Due donne camminano nell'acqua causata dalle forti piogge in una strada di Milano, 5 settembre 2024 Stefano Porta/Stefano Porta /LaPresse

Anche Lombardia e Veneto sono state colpite da allagamenti. Danni e disagi soprattutto a Milano, dove è esondato il fiume Seveso.

I vigili del fuoco hanno detto di aver risposto a decine di richieste di soccorso di persone bloccate nelle loro auto in sottopassaggi allagati e per svuotare scantinati pieni d'acqua.

Alcune linee della metropolitana sono state sospese a causa degli allagamenti.

Per la prima volta dalla sua fondazione nel 1976, l'emittente milanese Radio Popolare ha interrotto le trasmissioni perché senza corrente e sommersa dall'acqua.

Tante anche le richiete di aiuto ai vigili del fuoco in Brianza, la maggior parte hanno riguardato automobilisti rimasti bloccati nelle auto in sottopassi allagati, in particolare a Monza.

In Veneto, le zone che hanno riportato più danni sono quelle di Rosolina, in provincia di Rovigo, e del medio Polesine, dove continuano le operazioni di soccorso. Si contano più di 100 interventi portati a termine, la maggior parte per allagamenti e messa in sicurezza di alberi pericolanti.

Gli scienziati avvertono che la crisi climatica sta aumentando la frequenza di eventi meteorologici estremi, come ondate di calore, siccità, mareggiate e alluvioni, in Europa e nel mondo.

L'Italia meridionale, in particolare, è stata recentemente colpita da una grave siccità, che ha causato enormi problemi all'agricoltura locale e al turismo, soprattutto nelle isole di Sicilia e Sardegna.