Giovedì il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato Michel Barnier nuovo primo ministro del Paese. Ma "Monsieur Brexit" sarà in grado di risolvere lo stallo politico della Francia?

Dopo sette settimane di attesa, Michel Barnier, negoziatore dell'Unione europea per la Brexit e veterano del tradizionale partito di destra dei Repubblicani (LR), è stato nominato nuovo premier francese.

Barnier dovrà ora affrontare il complicato compito di formare un governo e sopravvivere a un voto di fiducia in Parlamento, attualmente diviso in tre blocchi da quando Macron ha indetto elezioni parlamentari lampo a luglio.

Sebbene nei giorni scorsi fossero circolati altri nomi di potenziali candidati, scegliendo la figura del conservatore Macron ha voluto assicurarsi che il partito di estrema destra del Rassemblement National (RN) non votasse immediatamente contro il nuovo governo.

Il Rassemblement National conta 126 deputati (senza contare i 16 deputati della fazione della destra di Eric Ciotti, che si è recentemente alleata con Le Pen), diventando così la terza forza politica in Parlamento.

Il campo presidenziale ha 166 deputati e la coalizione di sinistra Nuovo Fronte Popolare (NFP) ne ha 193. La maggioranza assoluta è di 289 seggi.

Poiché il Nuovo Fronte Popolare ha già dichiarato che voterà contro qualsiasi primo ministro al di fuori dei suoi ranghi, Macron ha dovuto trovare una persona che potesse non essere invisa all'estrema destra.

"La scelta di Barnier è il risultato di un calcolo politico che tiene conto della scelta del Rassemblement National: Barnier è un candidato di compromesso", spiega Philippe Moreau-Chevrolet, professore di comunicazione politica all'Università di Sciences-Po.

"È una persona che va bene per l'estrema destra e che potrebbe essere in grado di trovare compromessi con la sinistra perché è un negoziatore esperto", ha detto Moreau-Chevrolet in un'intervista a Euronews.

Il nuovo primo ministro francese, Michel Barnier, e il pre,ier uscente Gabriel Attal Stephane de Sakutin/AP

Quando è stato annunciato il nome di Barnier, la leader del RN, Marine Le Pen, ha detto che il suo partito avrebbe prima aspettato di esaminare il suo programma.

"Michel Barnier sembra soddisfare almeno il primo criterio che abbiamo chiesto, cioè una persona rispettosa delle diverse forze politiche", ha detto in un'intervista ripostata su X.

Ma questo lascia alcuni esperti e parlamentari del campo presidenziale a chiedersi perché il partito di Macron abbia insistito per bloccare l'ascesa dell'estrema destra unendosi con altri partiti (il cosiddetto fronte repubblicano) durante le elezioni parlamentari, per finire poi ad aprire la porta allo stesso partito che hanno vilipeso per mesi.

"Per settimane hanno invocato il fronte repubblicano e poi hanno finito per scendere a compromessi con il Rassemblement National. È un po' la negazione della democrazia", ha commentato Virginie Martin, politologa e docente alla KEDGE Business School.

Un primo ministro che difficilmente farà vacillare la barca

Oltre a poter sopravvivere a un voto di fiducia in parlamento, il profilo di Barnier non è considerato una minaccia all'interno del campo presidenziale.

È improbabile che Barnier abroghi le riforme chiave di Macron, come il controverso piano pensionistico, o che ribalti la legge sull'asilo e l'immigrazione, come la coalizione di sinistra ha dichiarato di voler fare in caso di nomina.

"Barnier permette la continuità delle politiche di destra di Macron. Ovviamente, dà anche a Macron il potere di imporre le sue scelte per i futuri ministri", ha detto Moreau-Chevrolet.

"La scelta dà molto potere al campo presidenziale e al partito conservatore di destra I Repubblicani (LR). Sono loro i principali vincitori di questa vicenda", ha dichiarato Virginie Martin.

Barnier, 73 anni, è il primo ministro più anziano della storia politica moderna della Francia. La sua età significa che non potrà competere con coloro che, all'interno del campo di Macron, si stanno preparando per le prossime elezioni presidenziali del 2027.

Un profilo rassicurante per Bruxelles

Due volte commissario dell'UE e architetto degli accordi sulla Brexit, Barnier conosce i meccanismi di Bruxelles come nessun altro.

"Il suo forte senso del compromesso e la sua competenza, soprattutto in campo finanziario, lo rendono un primo ministro rassicurante agli occhi delle istituzioni dell'Ue e degli Stati membri", ha dichiarato Thierry Chopin, consigliere speciale dell'Istituto Jacques Delors e Visiting Professor presso il College of Europe.

Se il governo di Barnier sopravvive al voto di fiducia, dovrà mettersi subito al lavoro.

Innanzitutto, la Francia deve presentare all'Ue le sue proposte di riduzione della spesa pubblica entro il 20 settembre, anche se la scadenza può essere prorogata fino a ottobre.

Per rispettare le regole dell'Ue, la Francia dovrebbe effettuare tagli per almeno 30 miliardi di euro nel 2025.

Il 1° ottobre, poi, è prevista la presentazione al Parlamento di una bozza del bilancio nazionale per il 2025, in un momento in cui le finanze pubbliche del Paese sono in grave difficoltà.

"Barnier proviene dalla destra conservatrice, che sottolinea la necessità di tagliare la spesa pubblica e riequilibrare il bilancio del Paese. Il suo profilo potrebbe rassicurare i partner tedeschi e olandesi, che tendono a monitorare da vicino le questioni di bilancio all'interno del blocco Ue", ha dichiarato Chopin.