Di Piero Cingari

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

A luglio l'indice ZEW del sentimento economico per la Germania è sceso da 47,5 a 41,8, interrompendo otto mesi di crescita consecutiva. Fattori come il calo delle esportazioni, l'incertezza politica in Francia e la politica monetaria poco chiara della Bce hanno contribuito al calo