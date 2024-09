Ue, "gender budgeting" è una delle sfide chiave per parità di genere

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Nel 2023, solo l'11% del bilancio dell'Unione Europea ha contribuito a promuovere la parità di genere. Euronews spiega i piani di Bruxelles per migliorare queste cifre nel prossimo mandato

PUBBLICITÀ

Il bilancio dell'Unione Europea vale circa 140 miliardi di euro all'anno e gli alti funzionari affermano che, nell'ambito di un'imminente revisione, deve concentrarsi maggiormente sulla promozione dell'uguaglianza di genere.

Lungi dall'essere neutrale rispetto al genere, la spesa pubblica può perpetuare, ridurre o aumentare le disuguaglianze esistenti tra uomini e donne. "Il gender budgeting, come è noto, mira a promuovere una spesa equa in modo che il denaro dei contribuenti possa identificare e rimuovere le barriere che influenzano negativamente le donne nell'Ue", è stato detto a Euronews.

Gli indicatori di performance saranno disaggregati per genere

Il bilancio dell'Ue, che investe fondi significativi nell'agricoltura, nelle infrastrutture e nella scienza, sarà revisionato a partire dal giugno del prossimo anno e i piani per i prossimi sette anni sembrano destinati a rafforzare il mainstreaming di genere, ha dichiarato a Euronews un portavoce della Commissione europea.

Un emendamento all'attuale regolamento finanziario richiederà che "i programmi e le attività siano attuati tenendo conto del principio dell'uguaglianza di genere e che tutti i dati degli indicatori di performance raccolti per i programmi finanziari siano disaggregati per genere, ove opportuno", ha aggiunto il portavoce.

Questo approccio sembra destinato a essere apprezzato dai legislatori del Parlamento europeo.

Il gender budgeting è una delle sfide del prossimo mandato

L'ulteriore implementazione del gender budgeting e la sua elevazione al più alto livello politico saranno proprio una delle sfide chiave del prossimo mandato, ha dichiarato in precedenza a Euronews l'eurodeputata spagnola dei Socialisti e Democratici Lina Gálvez, presidente della commissione parlamentare per i diritti delle donne.

Gli esperti hanno confermato che anche la spesa dell'Ue potrebbe svolgere un ruolo significativo nella promozione dell'uguaglianza.

"Considerando l'impatto di genere delle politiche fiscali, il gender budgeting può correggere gli squilibri, come la disparità di retribuzione, la sottorappresentazione nei ruoli decisionali e l'accesso limitato a servizi come l'assistenza sanitaria e l'istruzione", ha dichiarato Mirta Baselovic, portavoce della European Women's Lobby (Ewl).

Ad esempio, un bilancio che risponda alle esigenze di genere terrebbe conto di aspetti quali il lavoro di cura non retribuito, che quattro donne su cinque svolgono quotidianamente nell'Ue, rispetto a meno della metà degli uomini. Ciò a sua volta influisce sull'occupazione formale delle donne nel mercato del lavoro, quindi sui tassi di disoccupazione e sui risultati macroeconomici complessivi.

"Il gender budgeting è un buon budgeting"

Con la prossima Commissione europea che si concentrerà sullo sviluppo della competitività, gli esperti sono ansiosi di stabilire un collegamento con le politiche economiche.

"Il gender budgeting è un buon budgeting. Ha senso dal punto di vista economico ed è uno strumento per garantire l'uguaglianza di genere a lungo termine", ha dichiarato a Euronews Helena Morais, ricercatrice dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (Eige).

Secondo la ricerca dell'agenzia dell'Ue, affrontare la questione dell'uguaglianza di genere potrebbe contribuire a incrementare la crescita pro-capite fino al 9,6% e a creare fino a 10,5 milioni di posti di lavoro aggiuntivi entro il 2050.

"È anche importante garantire che i fondi, o i programmi operativi tra gli Stati membri e la Commissione dietro a questi fondi, siano davvero mirati alle donne e agli uomini per raggiungere gli obiettivi concordati", ha detto Morais.

Nel 2023 è stato speso solo l'11% del bilancio Ue a favore di politiche di genere

Tuttavia, nonostante un aumento significativo della spesa di bilancio rispetto agli anni precedenti, a livello di programmi, solo l'11% del bilancio dell'Ue speso nel 2023 ha contribuito a promuovere l'uguaglianza di genere, come obiettivo principale o importante, pari a circa 48 miliardi di euro.

A oggi, 13 dei 49 programmi dell'Ue, tra cui il programma di scambio di studenti Erasmus+, il Fondo sociale europeo+, lo Strumento per la ripresa e la resilienza dopo le pandemie e Orizzonte Europa, hanno avuto azioni con l'uguaglianza di genere come obiettivo principale, secondo gli ultimi risultati della Commissione.

PUBBLICITÀ

Horizon, il principale programma di finanziamento dell'Ue per la ricerca e l'innovazione, richiede specificamente ai candidati di avere un piano per la parità di genere per essere ammissibili.

"Horizon Europe è il programma con la più forte condizionalità di genere", ha osservato Gálvez, "La riflessione sull'impatto di genere che abbiamo già in questo programma dovrebbe essere trasferita ad altri fondi".

Ma questa condizionalità non si estende a tutti i Paesi, sottolinea il ricercatore dell'Eige.

"Se questo esempio diventasse obbligatorio per tutti i Paesi per garantire l'accesso ai finanziamenti, allora potrebbe essere un modo pratico per implementare il gender budgeting nei meccanismi finanziari dell'Ue", sostiene Morais.

PUBBLICITÀ

C'è anche un'argomentazione legale: l'Ue è tenuta, in base ai suoi trattati costitutivi, a eliminare le disuguaglianze, anche di genere, in tutti i settori, anche attraverso i suoi finanziamenti.

L'attuale quadro di bilancio, che si estende dal 2021 al 2027, è stato concepito per essere più sensibile alla questione, ma la piena attuazione del gender budgeting in tutti gli strumenti finanziari dell'Ue è ancora "work in progress", ha detto Baselovic.

Il gender budgeting non sarà necessariamente più costoso o eccessivamente oneroso, poiché si tratta di utilizzare le risorse in modo più saggio, ha sottolineato l'Ewl. "Sebbene possa richiedere investimenti iniziali per la formazione, la raccolta dei dati e l'adattamento dei processi esistenti, questi sforzi saranno compensati dai benefici a lungo termine di una spesa pubblica più equa ed efficace", ha affermato Baselovic.

Ma ci sono ancora dati da raccogliere e lezioni da imparare prima che i legislatori dell'Ue si mettano a negoziare nuovi accordi di spesa, ha detto Morais. "Si tratta di un processo, e dovremmo imparare dall'attuazione di approcci diversi".

PUBBLICITÀ

Jack Schickler ha contribuito a questa storia.