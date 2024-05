L'anno prossimo l'inflazione potrebbe essere solo del 2,2% nell'UE, in quanto gli elettori citano le preoccupazioni per l'aumento dei prezzi.

Dati migliori del previsto fanno credere che l'inflazione si dimezzi quest'anno, nonostante l'aumento dei prezzi delle principali materie prime, come il petrolio. le previsioni della Commissione europea.

Le previsioni pubblicate mercoledì mattina mostrano un crescente ottimismo sullo stato dell'economia, mentre gli elettori preoccupati per l'aumento dei prezzi si preparano a recarsi alle urne.

"Dopo un 2023 molto difficile, abbiamo voltato pagina", ha dichiarato il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni, prevedendo per quest'anno un aumento della crescita all'1 per cento in tutto il blocco, ma ha aggiunto: "Con due guerre che continuano a infuriare non lontano da casa, i rischi negativi sono aumentati".

L'inflazione è un tema centrale della campagna elettorale europea

Affrontare l'aumento dei prezzi è considerata la questione numero uno in vista delle elezioni europee di giugno. Secondo un sondaggio esclusivo pubblicato da Euronews a marzo, più di due terzi degli europei affermano che deve essere una priorità.

Ora la Commissione prevede che l'inflazione nell'Ue scenderà al 2,7 per cento quest'anno, dopo aver raggiunto un massimo di circa il 10 per cento in seguito all'impatto della pandemia e della guerra della Russia in Ucraina sull'economia.

Affrontare questi problemi ha portato la Banca Centrale Europea, che dovrebbe mantenere l'inflazione dell'area dell'euro al 2 per cento, ad aumentare i tassi di interesse a livelli record e ad aprile il suo consiglio direttivo ha dichiarato che la sua politica rimarrà restrittiva "per tutto il tempo necessario".

Il prezzo dell'energia è ancora in aumento, ma i mercati più tranquilli dei prodotti alimentari e di altri prodotti stanno raffreddando le pressioni inflazionistiche, ha dichiarato la Commissione, aggiungendo che l'economia dell'Ue ha creato due milioni di posti di lavoro lo scorso anno.