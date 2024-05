Eurozona, la disoccupazione tocca il minimo storico: 6,4% in aprile

Il calo della disoccupazione potrebbe indicare un miglioramento delle prospettive europee, con un miglioramento anche del sentimento economico dell'area euro. Tra una settimana la decisione sui tassi d'interesse della Banca centrale europea

PUBBLICITÀ

Il rapporto dell'Eurostat sulla disoccupazione nell'Eurozona per il mese di aprile 2024 mostra un nuovo minimo storico del 6,4 per cento, che batte le stime degli analisti del 6,5 per cento. Si tratta di un calo rispetto al dato di marzo, pari al 6,5 per cento e stagnante da cinque mesi.

Ad aprile il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito di 100mila unità rispetto al mese precedente, passando a 10,998 milioni. Anche il tasso di disoccupazione delle persone di età inferiore ai 25 anni è sceso dal 14,3 per cento al 14,1 per cento.

La Spagna è ancora in cima alla classifica del tasso di disoccupazione, con l'11,7 per cento, mentre la Francia è al secondo posto con il 7,3 per cento. L'Italia ha registrato un tasso di disoccupazione del 6,9 per cento. La Germania invece ha registrato il tasso più basso, pari al 3,2 per cento.

I dati disaggregati per genere mostrano che la percentuale di donne disoccupate ad aprile è stata del 6,7 per cento, in calo rispetto al 6,9 per cento di marzo, mentre per gli uomini è rimasta invariata al 6,1 per cento.

La Banca nazionale ceca ha dichiarato in un rapporto: "Il recente calo del tasso di disoccupazione ai minimi storici nell'area dell'euro è dovuto principalmente a un significativo miglioramento della situazione in Grecia e, in particolare, in Spagna, con la sua vasta popolazione".

"Dieci anni fa la disoccupazione era superiore al 25 per cento in entrambi i Paesi. Da allora, tuttavia, la disoccupazione in questi paesi è diminuita in modo costante e significativo (ad eccezione di una piccola pausa all'inizio della pandemia Covid-19)", si legge ancora nel rapporto.

Il calo della disoccupazione potrebbe indicare prospettive europee più rosee?

Il miglioramento dei dati sulla disoccupazione potrebbe essere una buona notizia per l'Europa, che sta lottando contro l'aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse, oltre che contro l'incertezza economica e geopolitica dovuta alla guerra in corso tra Russia e Ucraina e al conseguente aumento dei prezzi dell'energia.

Secondo la Commissione europea a maggio il sentimento economico dell'Eurozona è salito a 96 punti, il valore più alto degli ultimi quattro mesi. Il dato è stato leggermente superiore ai 95,6 punti di aprile, ma ha comunque disatteso le aspettative degli analisti, che si aspettavano 96,2 punti.

Il sentiment dei fornitori di servizi è salito da 6,1 a 6,5 grazie alle aspettative sulla domanda futura. Anche il sentiment degli industriali questo mese è salito leggermente, da -10,4 a -9,9. Anche i consumatori si sono dimostrati un po' più ottimisti, con un sentimento pari a -14,3 a maggio rispetto al -14,7 del mese precedente. Il sentimento economico dei commercianti è rimasto invariato a -6,8, mentre per i costruttori è sceso a -6 da -5,6.