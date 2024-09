Di Liv Stroud

Dopo la terza elezione statale della Germania orientale, conclusasi questo fine settimana, sia i Socialdemocratici che l'estrema destra di Alternativa per la Germania sono risultati i maggiori vincitori, mentre i liberali lottano per la loro esistenza. Ma cosa succederà dopo?

Dopo il voto nello Stato tedesco orientale del Brandeburgo, alcune cose si stanno ulteriormente chiarendo.

In primo luogo, l'affluenza alle urne, pari al 73%, è stata la più alta in questo Stato dalla riunificazione tedesca di 30 anni fa.

In secondo luogo, sia i Liberali che i Verdi devono discutere del futuro della coalizione di governo federale, dopo che entrambi i partiti non hanno superato la soglia del 5% necessaria per ottenere un seggio nel Parlamento statale.

Infine, sebbene questi risultati siano stati una vittoria per i socialdemocratici (SPD) del cancelliere tedesco Olaf Scholz, il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) ha ottenuto un ottimo risultato, anche alla luce dei consensi incassati nello Stato tedesco orientale della Turingia all'inizio di questo mese.

Ciò significa che l'AfD ha ora il potere di eleggere i giudici costituzionali in questi Stati.

Ma cosa significano questi risultati per la Germania?

Il politologo dell'Università di Potsdam, Jan Philipp Thomeczek, ha dichiarato a Euronews che Scholz può ora "tirare un sospiro di sollievo" dopo che l'SPD è emerso come il partito più forte, a differenza di quanto avvenuto in Turingia e Sassonia all'inizio del mese.

Election posters in Potsdam Liv Stroud

Il ministro presidente della SPD del Brandeburgo Dietmar Woidke, che ha guidato il Land per 13 anni, ha messo in gioco la sua carriera politica con queste elezioni, minacciando di dimettersi se l'AfD avesse battuto la SPD.

"L'SPD ha dimostrato di poter ancora vincere le elezioni", ha dichiarato Thomeczek, aggiungendo che, nonostante i risultati ravvicinati tra SPD e AfD, non crede che ci saranno nuove elezioni federali prima del voto previsto per l'autunno del prossimo anno.

Tuttavia, dopo il flop dei liberali (FDP) che hanno ottenuto solo lo 0,8% dei voti questo fine settimana, c'è la possibilità che il Parlamento tedesco cerchi maggioranze diverse, anche se questo è improbabile, perché la probabilità che il leader dell'opposizione Friedrich Merz sostenga Scholz è bassa.

"L'FDP sta solo cercando di restare della partita. Hanno ottenuto così pochi voti nel Brandeburgo che temono di scomparire dai media e diventare irrilevanti", spiega Thomeczek.

Cosa significano questi risultati e quelli in Turingia e Sassonia per le elezioni federali del prossimo anno?

Sebbene l'SPD abbia ottenuto buoni risultati in queste elezioni, il partito si trova in una "situazione difficile", afferma Thomeczek.

"Olaf Scholz ha detto di volersi ricandidare ed essere rieletto, ma al momento è molto lontano da questo obiettivo. Quindi, la situazione è difficile".

Parlamento di Potsdam con manifesto elettorale SPD alla fermata del tram Liv Stroud

Lo scenario Socialdemocratici e sinistra BSW

Ora che i risultati sono arrivati, si stanno avviando i colloqui di coalizione.

"Il Brandeburgo ha bisogno di un governo e c'è solo un'opzione: la SPD e la BSW (Alleanza Sahra Wagenknecht) che lavorano insieme".

I colloqui di coalizione negli Stati della Turingia e della Sassonia si sono già arenati, dopo che la leader del BSW, Sahra Wagenknecht, ha iniziato a mettere sul tavolo le richieste di politica estera federale riguardanti le armi in Ucraina.

"Ma a livello statale la politica estera non è davvero rilevante. Si tratta per lo più di politica simbolica. Possono cercare di fare pressione sul governo federale, ma le decisioni di politica estera non vengono prese a livello statale".

L'ipotesi coalizioni

La domanda principale rimane se il BSW e gli altri partiti possono formare coalizioni.

"Se non ci riusciranno, ci saranno nuove elezioni e un'altra campagna con risultati diversi. Ma credo che l'AfD ne trarrebbe solo vantaggio", aggiunge Thomeczek.

Mentre la SPD festeggiava la vittoria di ieri e probabilmente continuerà a governare, potenzialmente anche in Turingia e Sassonia, i risultati elettorali sono stati disastrosi per i Verdi, l'FDP e il partito di sinistra Die Linke.

"Per i Verdi e l'FDP è dura. Sono stati cacciati dai parlamenti statali. Per i Verdi c'è mancato poco, ma per l'FDP no. Ora stanno lottando per la loro sopravvivenza politica", ha dichiarato Thomeczek.

Le diverse incognite politiche

Sebbene l'AfD abbia festeggiato i risultati in tutte e tre le elezioni statali, tutti gli altri partiti hanno fermamente escluso di formare una coalizione con loro.

C'è anche la questione di come il BSW si svilupperà nei prossimi anni, poiché gli esperti hanno sottolineato che il partito è nuovo e molti membri sono inesperti.

Per il momento, la strada da percorrere per i partiti consolidati e per il governo di coalizione è ancora lunga, prima delle elezioni federali previste per la fine del prossimo anno.