Il periodo di luna di miele del governo laburista britannico si sta affievolendo: ora deve entrare nel vivo della sua ristrutturazione dei rapporti con l'Ue. Molte le sfide per il premier Starmer

A Bruxelles e a Londra si nutre la speranza che il governo laburista di Keir Starmer, appena insediato, si stia mettendo al lavoro per ricalibrare le relazioni del Regno Unito con l'Unione europea.

Starmer non ha perso tempo a gettare le basi per il promesso "reset": i vertici della Nato e della Comunità politica europea (Cpe) di luglio sono stati un'occasione per il nuovo primo ministro britannico di accelerare gli incontri con le controparti dell'Ue, e da allora i suoi ministri hanno attraversato il continente per riavviare le relazioni bilaterali.

Il suo messaggio, che il Regno Unito vuole riparare i suoi legami tesi con l'Ue, è stato perfettamente espresso in un selfie di luglio con gli omologhi tedesco e spagnolo, Olaf Scholz e Pedro Sánchez, durante lo scontro tra Inghilterra e Spagna alla finale di Euro2024 a Berlino.

Ma mentre l'atmosfera è cambiata, la sostanza dei piani di Starmer per modificare i quadri che definiscono la cooperazione tra le due parti rimane incerta.

Durante la sua campagna elettorale il leader laburista ha promesso di rinegoziare il "pasticciato" accordo sulla Brexit di Boris Johnson, ma ha accuratamente escluso la possibilità di rientrare nel mercato unico o nell'unione doganale dell'Ue, o di ripristinare la libera circolazione delle persone attraverso il confine Ue-Regno Unito.

Sul tavolo ora ci sono sono tutte le misure per semplificare le relazioni commerciali e un ambizioso patto di sicurezza, e da entrambe le parti della Manica c'è la volontà politica di mettersi al lavoro.

"I rappresentanti dell'Ue sono si sono messe in contatto rapidamente con il nuovo primo ministro britannico", ha dichiarato un diplomatico dell'Ue, "e non è solo una questione di sicurezza e difesa, abbiamo molte questioni sul tavolo di cui parlare".

Eliminare gli attriti commerciali tra Londra e Bruxelles

Una delle priorità del governo di Starmer sarà quella di allentare alcune delle frizioni commerciali post-Brexit che hanno gravato sulle imprese britanniche. Il premier ha promesso di negoziare un nuovo accordo sanitario e fitosanitario (Sps), noto anche come accordo veterinario, che ridurrebbe i controlli e le barriere sul commercio agricolo.

Da quando il Regno Unito ha formalmente lasciato il blocco nel dicembre 2020, l'Ue ha applicato controlli completi alle frontiere sulle importazioni agroalimentari britanniche, richiedendo anche la firma di un veterinario per garantire la conformità agli standard dell'Ue. Londra ha risposto con controlli simili sulle importazioni dell'Ue nel gennaio di quest'anno.

Secondo le stime del precedente governo britannico, i controlli sulle importazioni di animali e piante costano alle imprese 330 milioni di sterline all'anno, mentre per l'industria la cifra si avvicina ai 3 miliardi di sterline.

Un nuovo accordo potrebbe portare benefici economici al settore agroalimentare da entrambe le parti, placando il malcontento che ancora cova tra gli agricoltori europei, ma anche riducendo il costo del carrello della spesa dei consumatori.

Una bandiera dell'Ue durante una marcia per chiedere più ambizione al governo sulla politica alimentare e agricola del Regno Unito, a Londra, 15 ottobre 2022 Alberto Pezzali/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

È probabile che l'esecutivo dell'Ue chieda al Regno Unito di allinearsi completamente, ora e in futuro, ai regolamenti agroalimentari del mercato unico, il cosiddetto "allineamento dinamico". La disponibilità del Regno Unito a farlo, che significherebbe accettare l'autorità della Corte di giustizia europea (Cge), potrebbe rappresentare una svolta che innescherebbe una cooperazione più stretta in una serie di altri settori.

"I laburisti non hanno escluso un ruolo per la Corte di giustizia europea e hanno parlato molto positivamente - non solo nel settore veterinario, ma anche, ad esempio, in quello chimico - dell'utilità per l'industria nazionale di allinearsi alle norme dell'Ue", ha dichiarato a Euronews Luigi Scazzieri, ricercatore senior presso il Centre for european reform.

"È qualcosa che il Regno Unito sta già facendo spontaneamente, quindi perché non formalizzarlo in modo che le imprese abbiano più facilità nell'esportare verso il mercato dell'Ue?", ha aggiunto.

Altre richieste minori che i laburisti hanno presentato in anteprima nel loro manifesto sono un accordo per alleggerire gli obblighi amministrativi degli artisti che si esibiscono in tournée nell'Ue e nel Regno Unito e il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.

Pur avendo un significato economico marginale, queste richieste potrebbero rappresentare una prima vittoria per i laburisti, che mirano ad appianare le pieghe delle relazioni economiche tra le due parti.

Richieste di contropartita

Ma l'esecutivo dell'Ue a Bruxelles sarà riluttante a permettere al Regno Unito di scegliere la strada verso un rapporto migliore fino a quando non saranno risolte le questioni in sospeso.

Il Regno Unito deve ancora conformarsi pienamente ad alcuni controlli alle frontiere sui beni importati dall'Ue richiesti dall'Accordo di commercio e cooperazione (Tca) del 2020, o ai requisiti di etichettatura dei prodotti previsti dal Quadro di Windsor. Finché non lo farà, è probabile che un nuovo accordo sia fuori discussione.

È probabile che Bruxelles voglia anche appianare le questioni relative ai diritti dei cittadini dell'Ue che vivono nel Regno Unito, migliaia dei quali hanno incontrato difficoltà nel rivendicare lo status di residenti che prometteva che i loro diritti sarebbero rimasti invariati dopo la Brexit. Anche gli accordi post-Brexit per Gibilterra rimangono irrisolti.

"Il governo precedente ha preferito evitare alcune di queste questioni perché difficili, accettando il prezzo di una relazione statica", ha dichiarato a Euronews Joel Reland, ricercatore presso Uk in a changing Europe.* "Se i laburisti vogliono portare avanti le relazioni, devono affrontare questi temi".

"Per quanto sia positivo mostrare di essere molto più amichevoli nei confronti dell'Ue, la Commissione sarà riluttante a considerare molte forme di nuova cooperazione finché non verranno affrontati gli obblighi esistenti", ha spiegato Reland.

Che aggiunge che un'altra richiesta in cima alla lista di Bruxelles è un accordo sulla mobilità giovanile che renderebbe più facile per i giovani britannici ed europei spostarsi attraverso il confine tra Regno Unito e Unione europea per studiare, lavorare e vivere.

Giovani manifestanti si oppongono all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, a Londra, 25 giugno 2016 Tim Ireland/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

La Commissione europea ha proposto l'avvio di negoziati per un accordo sulla mobilità giovanile nell'aprile di quest'anno, ma i laburisti hanno ripetutamente respinto la prospettiva durante la campagna elettorale per timore che venisse fraintesa come un ritorno alla libera circolazione, un'opzione ritenuta ancora sgradevole da gran parte dell'elettorato britannico.

Reland ritiene che i laburisti si trovino ora di fronte a un dilemma: decidere se mantenere la loro opposizione al programma, come hanno fatto durante la campagna elettorale, o tentare di trovare un accordo annacquato che sia accettabile sia per la Commissione che per le parti euroscettiche del loro elettorato.

Un partner per la sicurezza "privilegiato"

I diplomatici dell'Ue affermano che, in un mondo più pericoloso e geopoliticamente volatile, e con la prospettiva ancora incombente del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, un governo a Londra che sia più aperto a un rapporto stretto sulla sicurezza e la difesa è ben visto. "Ovviamente il Regno Unito deve essere per noi un partner privilegiato in materia di politica estera e di difesa", ha dichiarato un diplomatico dell'Ue.

Anche il precedente governo conservatore guidato da Rishi Sunak era considerato un partner costruttivo in materia di sicurezza, ma sotto la guida di Starmer i funzionari dell'Ue vedono l'opportunità di formalizzare una vera e propria partnership con un patto di sicurezza Ue-Uk.

"Sebbene il precedente governo (britannico) non sia stato poco costruttivo, questo nuovo governo non ha il bagaglio del Partito conservatore e in generale ha una visione molto più pro-europea", ha dichiarato Luigi Scazzieri del Cer.

"Questo patto (di sicurezza) non è ancora del tutto definito, ma da quello che ha detto il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, l'idea sarebbe quella di andare abbastanza lontano e di avere una serie di accordi che permettano al Regno Unito e all'Ue di cooperare più strettamente, dalla politica estera propriamente detta, a settori come la migrazione, la sicurezza energetica, la sicurezza sanitaria e le materie prime critiche", ha aggiunto.

Una maggiore partecipazione alle missioni militari e civili della Politica di sicurezza e difesa comune (Psdc) dell'Ue e una più stretta cooperazione su questioni di sicurezza come l'immigrazione clandestina, il controllo delle frontiere e il terrorismo potrebbero essere le prime e più facili conquiste.

Ma Scazzieri ritiene che Bruxelles probabilmente limiterà le ambizioni di sicurezza che hanno "un'angolazione economica" per timore che possano "essere un modo per aggirare l'accordo di commercio e cooperazione del 2020".

Ciò potrebbe significare che il Regno Unito non cercherà di associarsi a nessun nuovo schema guidato dal nuovo Commissario per la difesa, che dovrebbe essere nominato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nelle prossime settimane e che ha il compito di razionalizzare le industrie nazionali della difesa del blocco per renderle più efficienti e interoperabili.

"Questo (richiederebbe) che il Regno Unito contribuisca finanziariamente ai programmi dell'Ue, cosa su cui sospetto ci sia un grosso blocco a Londra", ha detto Scazzieri.