Sven-Göran Eriksson è morto, l'ex allenatore aveva 76 anni

Dopo una grave malattia, l'ex allenatore di calcio Sven-Göran Eriksson è morto in Svezia

Sven-Göran Eriksson non ce l'ha fatta. Non ha superato la grave malattia che lo aveva colpito mesi fa, e che lui stesso aveva annunciato. È morto all'età di 76 anni nella sua casa a Sunne, in Svezia, circondato dai familiari.

I trionfi con la Lazio, le nazionali, i club cinesi: la lunga carriera dell'allenatore svedese

Ex allenatore di calcio, in Italia ha allenato Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio. Con i biancocelesti il traguardo più importante, nel 2000, con la vittoria dello scudetto. La prima esperienza con i giallorossi risale invece agli anni Ottanta, quando arrivò dopo aver allenato il Benfica in Portogallo: anche in quel caso sfiorando il primo posto in campionato, nella stagione 1985-1986. Ha vinto anche due Supercoppe Italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea, oltre a quattro Coppe Italia.

La lunga carriera lo ha portato però a sedere su numerose panchine, comprese quelle delle nazionali inglese, che ha guidato nel periodo 2001-2006, messicana e ivoriana. È stato quindi tecnico di squadre di club in Inghilterra (Manchester City e Leicester), Emirati Arabi Uniti (Al-Nasr) e Cina (Guangzhou, Shanghai e Shenzhen). L'ultima esperienza da allenatore risale al 2018-2019, quando ha guidato la nazionale delle Filippine.

Le parole di Eriksson nel documentario prodotto da Amazon Prime e prossimamente disponibile

La speranza di Eriksson "di essere ricordato come un uomo positivo"

Noto per i modi di fare sempre cordiali e pacati, Eriksson nello scorso mese di gennaio aveva rivelato di essere stato colpito da un cancro al pancreas e di non avere per questo più di un anno di vita di fronte a sé. Di recente gli erano stati tributati onori da più parti, e un documentario dedicato a lui è stato presentato dalla piattaforma Amazon (andrà in onda prossimamente).

L'ex allenatore ha avuto il tempo di ringraziare "tutti: allenatori, giocatori, pubblico. È stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi, prendetevi cura della tua vita e vivetela. Fino alla fine. Ho avuto una bella vita, sì", ha affermando, manifestando la speranza di essere ricordato "come un uomo positivo".