Mbappé ha firmato un contratto quinquennale per 15 milioni di euro netti a stagione e un bonus alla firma di oltre 100 milioni

PUBBLICITÀ

Sulle note di "Nessun dorma" e indossando la camiseta numero 9 del Real Madrid, Kylian Mbappé ha fatto il suo ingresso trionfale al Santiago Bernabeu. Mbappé - che ha firmato un contratto quinquennale con i blancos - è stato accolto dall'applauso cei circa 80mila tifosi presenti alla stadio.

"Penso che sia incredibile essere qui. Per anni mi sono addormentato sognando di essere qui al Real, e oggi si realizza questo sogno" ha detto il campione francese in perfetto spagnolo.

"Benvenuto nella tua nuova casa. Oggi hai realizzato il tuo sogno da bambino" gli ha detto il presidente, Florentino Perez, a margine delle foto, mostrate sugli schermi del Bernabeu, di Mbappé che indossava la divisa del Real da bambino e posava accanto all'ex stella del club Cristiano Ronaldo.

La Spagna celebra la vittoria a Euro 2024 e l'arrivo di Mbappé

Dalla festa per il titolo europeo a quella per l'arrivo al Real Madrid di Mbappé, la Spagna celebra una pagina importante di calcio. Il giocatore francese ha passato in mattinata la visita medica all'Hospital Clinico di Madrid. Non ci sono postumi importanti dopo la rottura del naso durante la prima partita degli europei vinti dalla Spagna.

L'ingaggio che Florentino Perez ha messo sul tavolo per la stella francese è stimato in 15 milioni di euro netti a stagione e bonus alla firma di oltre 100 milioni. Mbappé potrà godere ancora di qualche giorno di riposo, prima di raggiungere il gruppo per la preparazione fisica.