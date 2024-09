I difensori dei diritti umani siriani hanno chiesto all'Unione Europea di contribuire a fermare l'aumento della violenza contro i rifugiati siriani a Cipro e in Libano, compresa la deportazione forzata

PUBBLICITÀ

"Il triangolo tra Libano, Siria e Cipro ha catalizzato la catastrofe dei rifugiati siriani. Sappiamo per certo che molti di coloro che sono stati costretti a tornare in Siria sono finiti in carcere al loro arrivo o sono stati reclutati dal governo per il servizio militare, e alcuni sono finiti a prestare servizio nell'esercito russo", ha dichiarato Sawsan Abou Zainedine, direttore generale dell'associazione Madaniya, in un'intervista con Euronews a Bruxelles.

Sawsan Abou Zainedine e altri attivisti e avvocati per i diritti umani hanno recentemente incontrato alti funzionari e membri dei governi dell'Ue per discutere dell'aumento della violenza da parte delle autorità che ospitano i rifugiati siriani, documentato dalle Nazioni Unite e da varie organizzazioni non governative come Human rights watch.

Cipro nega di aver respinto i richiedenti asilo siriani

L'aumento dell'instabilità in Libano, che ospita 1.5 dei 6 milioni di rifugiati siriani, ha portato molti siriani a cercare di raggiungere Cipro, il Paese dell'Ue più vicino, attraversando il Mar Mediterraneo. In risposta all'aumento degli arrivi, Cipro ha sospeso il trattamento delle domande di asilo da aprile.

In risposta al rapporto di Human rights watch, il ministero cipriota per la Migrazione e la Protezione internazionale ha rilasciato una dichiarazione in cui nega di aver effettuato i cosiddetti pushback, ovvero di aver rimandato in Libano i richiedenti asilo siriani. Il governo ha aggiunto che Cipro è un "piccolo Paese in prima linea" che "ha ricevuto flussi massicci di migranti negli ultimi anni".

Da parte sua, a maggio la Commissione europea ha approvato un miliardo di euro di aiuti finanziari per il Libano, finalizzati alla gestione delle frontiere e al sostegno delle persone vulnerabili, compresi i rifugiati siriani.

Human rights watch critica l'esecutivo dell'Ue per il sostegno finanziario concesso senza strumenti adeguati per verificare il rispetto dei diritti fondamentali, ma la Commissione europea garantisce di "monitorare" questi accordi e di richiedere ai partner "il rispetto del principio di non respingimento".

La lettera di otto Paesi per la ripresa del dialogo con la Siria

L'appello lanciato dagli attivisti in una conferenza stampa giovedì arriva alla vigilia di una riunione del gruppo di lavoro del Consiglio europeo su una lettera inviata da otto Stati membri, tra cui Cipro, che chiede al blocco di rivalutare le sue politiche verso la Siria riprendendo il dialogo con il regime siriano.

"Il nostro obiettivo è una politica siriana più attiva, orientata ai risultati e operativa (...) Questo ci permetterebbe di aumentare la nostra influenza politica e l'efficacia della nostra assistenza umanitaria", hanno scritto i ministri degli Esteri di Austria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Italia, Slovacchia e Slovenia nella missiva inviata al capo della diplomazia dell'Ue Josep Borrell.

Zahra Albarazi, avvocato specializzato in diritti umani, ricorda che il Paese è ancora in gran parte sotto il controllo di Bashar Al-Assad, 13 anni dopo la rivolta contro il regime. "Non si dovrebbe discutere del ritorno dei siriani, ma delle responsabilità in Siria. Se vogliamo che i siriani vogliano tornare a casa, allora i criminali di guerra non dovrebbero essere al potere e controllare completamente l'economia del Paese", ha dichiarato in un'intervista a Euronews.

Un rapporto dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani pubblicato a febbraio afferma che la Siria non offre condizioni sicure per i rimpatriati, che "sono soggetti a gravi violazioni dei diritti umani e ad abusi". Gli attivisti e gli avvocati hanno sottolineato che i rifugiati "stanno diventando sempre più bersaglio di xenofobia, discriminazione e aggressioni violente, mentre il discorso politico si sposta verso il dialogo con Assad".

"La ripresa del dialogo con il regime siriano non dovrebbe essere interpretata come una mossa diplomatica per risolvere un conflitto che si protrae da tempo, perché riabilita un regime responsabile di crimini di guerra e crimini contro l'umanità con il pretesto del pragmatismo", ha dichiarato Sawsan Abou Zainedine alla conferenza stampa.

L'attivista ha avvertito che ciò potrebbe compromettere gli sforzi delle Nazioni Unite attraverso la Risoluzione 2254 del Consiglio di Sicurezza, che mira a raggiungere una pace duratura e il rispetto dei diritti umani.