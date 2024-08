Kiev sta facendo molto per garantire protezione ai più vulnerabili. Ma la situazione nei centri di detenzione è ancora lontana dagli standard europei. La guerra con la Russia aggrava i problemi

Mykola R. è uno di coloro che si definiscono patrioti dell'Ucraina, che sono favorevoli alla vittoria sul campo di battaglia e che sperano in un rapido ritorno alla vita pacifica. Un anno fa è fuggito dal Paese a causa di minacce legate alla sua attività. Le sue mani tremano mentre ricorda come si sia trovato di fronte alla scelta di fuggire o di affrontare un processo da un giorno all'altro.

"Non voglio entrare nei dettagli, ma stavo affrontando accuse del tutto estranee a reati economici, anche se potevano essercene. La guerra consente alle forze dell'ordine di condurre perquisizioni su uomini d'affari utilizzando altri capi d'imputazione: ad esempio, violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina" o "frode". E anche sospetti di "legami con la Russia". So di casi in cui imprese di successo sono state semplicemente "spremute". E io non volevo affatto andare in prigione".

Oggi Mykola teme l'estradizione e si è rivolto a un'organizzazione per i diritti umani per chiedere aiuto.

"L'estradizione di ucraini in patria comporta molte difficoltà. Le persone che si trovano in questa situazione spesso temono per la loro sicurezza e per l'equità del processo nel loro Paese, ed è per questo che si rivolgono alle organizzazioni per i diritti umani in cerca di aiuto e supporto", spiega a Euronews Serhiy Rybiy, responsabile dell'Organizzazione europea per i diritti umani dell'Ucraina.

Nell'ultimo anno, i tribunali Ue hanno ripetutamente rifiutato di estradare persone in Ucraina

Le ragioni principali sono la minaccia alla vita e alla salute durante la detenzione.

A maggio, una dichiarazione dell'Ufficio statale di investigazione su un sistema di tortura su larga scala dei prigionieri nelle colonie del Paese ha suscitato grande risonanza in Ucraina. Secondo il comunicato stampa dell'SBI, si tratta di "numerosi fatti di abuso e percosse nei confronti di persone" che stavano scontando una pena nelle colonie di diverse regioni dell'Ucraina, tra cui la colonia penale di Bozhkivska nella regione di Poltava.

"I prigionieri sono stati picchiati fino a costringerli a obbedire a qualsiasi ordine senza fare domande. Di recente ci sono state evidenze di morti per percosse", ha dichiarato il GBI in un comunicato. Tra le altre cose, è stato documentato il fatto che uno dei prigionieri è stato colpito da oltre 200 colpi.

A disposizione del GBR ci sono i file video, che hanno registrato i momenti del pestaggio di uno dei prigionieri della colonia correzionale di Bozhkivska. "La perizia del video ha confermato la sua autenticità, il video è stato allegato al procedimento come una delle prove delle azioni illegali del personale della colonia", ha dichiarato il GBI.

Attivisti per i diritti umani: "È solo la punta dell'iceberg"

Secondo il giudice ucraino della CEDU, Mykola Hnatovskyy, l'Ucraina è al secondo posto dopo la Turchia per numero di cause intentate alla CEDU (prima che la Russia si ritirasse dalla Convenzione, l'Ucraina era al terzo posto).

Tra gli esempi di cause tipiche citate da Hnatovskiy ci sono le condizioni di detenzione nei centri di custodia cautelare, le colonie correzionali, la durata dell'esame dei procedimenti penali, i motivi insufficienti per la detenzione come misura preventiva.

"I tribunali dei Paesi dell'Unione europea rifiutano di estradare i sospetti in Ucraina a causa della non conformità delle condizioni di detenzione con gli standard internazionali e, in particolare, della difficile situazione del Paese legata alla guerra. Ad esempio, non tutti i centri di custodia cautelare sono dotati di rifugi, il che solleva la questione della sicurezza", - afferma Oleg Tsvilyi, responsabile dell'ONG "Protezione dei prigionieri dell'Ucraina".

Anche le strutture Ue richiamano l'attenzione delle autorità ucraine sulla situazione delle carceri

Alla fine di luglio, il Dipartimento per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie dell'Ucraina ha partecipato virtualmente al Forum internazionale "Trasformazione del sistema penitenziario: trovare soluzioni per fermare la tortura nelle carceri".

L'evento è stato organizzato in occasione della Giornata internazionale di Nelson Mandela dal ministero della Giustizia ucraino con il sostegno del programma PACE.UA Prison Assistance in Response to Armed Conflict and Emergency Needs in Ukraine, attuato dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine con l'assistenza del governo tedesco.

Le discussioni si sono incentrate sulla lotta alla tortura e ai trattamenti inumani o degradanti nel sistema penitenziario, nonché sui modi per prevenire tali azioni che violano i diritti umani in Ucraina. A questo proposito, è stata prestata particolare attenzione ai problemi strutturali di lunga data del sovraffollamento delle carceri, delle cattive condizioni di detenzione e della mancanza di un sistema di difesa legale interno.

Poltava SIZO Ufficio del procuratore generale dell'Ucraina

Gli esperti ritengono che le agenzie governative ucraine stiano ora cercando di orientare il più possibile la situazione verso la tutela legale dei detenuti, mentre sul campo le violazioni sono spesso associate a comportamenti criminali, estorsioni e pressioni sui parenti.

Questo è stato riconosciuto dal Comitato contro la tortura del Consiglio d'Europa nel suo rapporto sull'Ucraina: "Il Comitato riconosce gli sforzi significativi delle autorità ucraine per garantire condizioni adeguate alle persone private della libertà in questi tempi estremamente difficili" .

Nel gennaio 2023, un gruppo di detenuti è stato arrestato nel centro di detenzione preventiva di Odessa per aver picchiato altri detenuti. Sono stati rilevati casi di interazione con le autorità penali e i direttori degli istituti penitenziari. In assenza di commenti, basta guardare la pagina ufficiale dell'ufficio del Procuratore generale per rendersi conto di quanto sia difficile il lavoro di identificazione delle violazioni.

Le garanzie di una giustizia equa, con la presunzione di innocenza in ogni circostanza, rimangono diritti umani inalienabili. Le organizzazioni per i diritti umani in Ucraina affermano che stanno combattendo due guerre, una delle quali è quella per la dignità umana.