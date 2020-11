Nelle prigioni russe "Covid-19 nascosta come se fosse un raffreddore"

"Oltre 700 persone sono infettate, vengono portate in un luogo sconosciuto. Una baracca con persone anziane è completamente in quarantena, nessuno entra o esce. Otto persone delle circa duecento già morte sono state portate fuori", questo è un messaggio di IK-6 dqlla città di Kopeysk. È stato ricevuto da Boris Panteleev, capo della sezione di San Pietroburgo del Comitato per i diritti civili. Gli appelli di questo tipo non si contano, ha detto.

I segnali arrivano da Mosca, San Pietroburgo, Ulyanovsk, dalla regione di Sverdlovsk, ma la natura chiusa del sistema, secondo gli attivisti per i diritti umani, non consente un quadro preciso di quanto sta accadendo.

Si tratta di luoghi spesso isolati dalla società, che non sono in grado di seguire le raccomandazioni dell'OMS e isolarsi durante una pandemia. I problemi principali delle carceri russe sono:

mancanza di trasparenza sui dati Covid-19 e molteplici denunce di casi nascosti e occultati;

accesso limitato aisupervisori indipendenti, che porta indirettamente ad un aumento della violenza e dei suicidi nelle carceri;

la società civile ha chiesto un'amnistia o un ordine di grazia per far fronte alla pandemia.

Zona" a rischio

Uno dei prigionieri di Tver IK-1, che ha accettato di parlare con Euronews sotto condizione di anonimato, dice: "Il regime del campo è organizzato in modo che coloro che non lavorano nella zona industriale vadano all'unità medica (MSC) solo la mattina - stanno in fila, 10, 30 persone, ma possono essere anche 60. All'ingresso ci sono malati e sani. Le medicine basiche - paracetamolo, aspirina - non vengono somministrate, o vengono somministrate molto raramente, poiché non sono disponibili. Le portano i parenti dei detenuti. E ci sono un sacco di furti da parte dei lavoratori dell'unità medica. Il personale medico misura la pressione, la temperatura e quando uno di questi parametri è significativo, allora la persona viene curata. A volte vengono somministrati medicinali reali. Altrimenti la salvezza è nella medicina popolare: miele, aglio, cipolla, pepe, zenzero. Se non ci sono parenti non c'è niente da mangiare. A settembre però tutti qui sono stati costretti a farsi vaccinare contro l'influenza ".

Amnesty International rileva che tra i prigionieri in Russia c'è un'alta percentuale di persone a rischio di coronavirus: gli anziani, con malattie polmonari e del sistema cardiovascolare, con immunodeficienza grave.

Secondo il Servizio penitenziario federale, nel 2019 almeno 9mila su circa mezzo milione di detenuti in Russia avevano più di 60 anni. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, la Federazione Russa ha una delle più alte incidenze di tubercolosi al mondo e nelle carceri ci sono mille pazienti ogni 100mila della popolazione colpiti da questa patologia. Gli attivisti per i diritti umani notano che circa il 7% di tutte le persone che vivono con l'HIV nel paese sono in prigione.

Ad agosto, è stato riferito che 3.526 dipendenti del sistema penale e un totale di 1.224 detenuti sono stati infettati. A causa del sistema non si conoscono i dati reali sul numero di morti", dice Panteleev.

I medici oggi non sono persone indipendenti. Secondo le nostre informazioni, ci sono una serie di manipolazioni con gli indicatori medici. La malattia "covid" è nascosta come se fosse un raffreddore o al massimo una polmonite. I test non vengono eseguiti regolarmente per tutti i prigionieri Vladimir Osechkin fondatore gulagu.net

Secondo il fondatore del progetto Gulagu.net, Vladimir Osechkin, in realtà ci sono almeno cinque volte più persone infette.

Le "incongruenze" sono da ricercarsi nella fallita riforma della medicina carceraria, iniziata nel 2009, che avrebbe dovuto rimuovere i medici dalla subordinazione dei governatori carcerari. Il personale è sotto il giogo politico dei vari amministratori che hanno tutto il vantaggio a falsificare i dati reali dei contagi.

È questo, secondo l'esperto, a spiegare perché, secondo dati ufficiali, sono stati registrati più di 2,5 volte più casi di contagio tra i dipendenti delle carceri rispetto a quelli che scontano pene. Secondo l'attivista per i diritti umani, le stesse condizioni di vita delle persone isolate dalla società semplicemente non consentono di osservare un vero regime di autoisolamento. Ciò significa che se anche solo un prigioniero si ammala, il numero di persone infette dovrebbe crescere in modo esponenziale.

Secondo Panteleev, la mancata fornitura di cure mediche è sempre stata una delle tre aree principali in cui hanno lavorato i membri delle commissioni di monitoraggio pubblico, insieme al mancato invio di reclami e alla cattiva alimentazione. Nulla è cambiato con la pandemia. "Per arrivare all'unità medica, devi ottenere un permesso", ha spiegato, "a volte è molto difficile averlo. E se lo ottieni, succede che aspetti in fila per 2-3 ore e poi devi tornare indietro - perché l'unità medica chiude per pranzo".

Le maschere vengono date, ma non ci sono respiratori da nessuna parte, nemmeno nei centri di detenzione preventiva della capitale, secondo la Commissione di monitoraggio pubblico della città di Mosca.

La sua vicepresidente Eva Merkacheva, afferma che il suo gruppo ha solo accesso a statistiche sul numero di pazienti vecchie di tre mesi. Prima della pubblicazione di questo articolo, il FSIN non ha risposto alla richiesta di Euronews di informazioni più recenti.

Nessuna statistica affidabile

La sede operativa della FSIN per prevenire la diffusione del contagio dichiara una situazione stabile presso le strutture del sistema penale, mentre nei social network per posta elettronica prigionieri e loro parenti dei detenuti scrivono di nuovi focolai nelle carceri.

Ad esempio, l'ex vice-governatore della regione di Chelyabinsk Nikolai Sandakov conferma le informazioni sulle malattie di massa nell'IK-6 di Kopeisk, ma il servizio stampa regionale del difensore civico nega a Euronews che questa informazione sia vera: "Dopo nostro controllo, questa informazione non è stata confermata, non sono stati rilevati casi di infezione di massa da malattie virali", afferma la dichiarazione sul sito web del dipartimento.

L'ospedale regionale del servizio penitenziario federale della città di Torzhok ha rifiutato di chiarire o negare informazioni sui focolai di coronavirus in un certo numero di colonie della regione di Tver, in particolare nell'IK-9. Il vice capo dell'istituzione, Alexander Bordachev, alla domanda sul numero di persone infette da COVID-19 nel suo istituto, ha chiesto di contattare direttamente la Direzione generale.

Distanza sociale impossibile

Secondo Amnesty International, 97mila persone - circa il 18,7% del numero totale di persone detenute in custodia cautelare in Russia - si trovano in condizioni che rappresentano un grande pericolo a causa dello sviluppo della pandemia COVID-19. Innanzitutto a causa del sovraffollamento dei centri di detenzione.

In primavera, lo FSIN ha deciso di svuotare i centri di detenzione preventiva di Mosca. Ad aprile erano detenute 9406 persone, oggi poco più di 8mila. Ciò è stato fatto a scapito del diritto alla difesa: centinaia di persone sono state trasferite nel carcere prima che fosse emanata la sentenza finale.

"Una persona puo' essere ancora nell'atto di fare ricorso, ma magari è già stata mandata a 500 km di distanza. L'avvocato non potrà raggiungere il suo cliente. Potrà solo dire al giudice, a distanza, cosa ne pensa. Ma si tratta della vita delle persone. Una persona puo' anche essere assolta ", dice Merkacheva.

Ad aprile si è appreso che il Consiglio presidenziale per lo sviluppo della società civile e dei diritti umani ha fatto appello ai capi del Servizio penitenziario federale, del TFR e del Consiglio dei giudici della Russia con la richiesta di "considerare la possibilità di modificare la misura di privazione della libertà per alcuni degli arrestati, liberandoli dalla custodia cautelare e ponendoli agli arresti domiciliari". ... Dopotutto, il centro di custodia cautelare contiene persone la cui colpevolezza non è stata ancora dimostrata e potrebbero esserci persone innocenti tra loro.

Il 30 aprile, la Corte Suprema ha consigliato ai giudici di non detenere sospetti o accusati di reati minori a causa della pandemia. L'attivista per i diritti umani ammette che effettivamente: "c'è stato un momento in primavera in cui le detenzioni sono diminuite", ma cosa accadrà cin occasione della seconda ondata di coronavirus è ancora ignoto. Al 1 ° ottobre, 7 788 sospetti e/o imputati agli arresti domiciliari sono stati registrati presso gli ispettorati esecutivi penali.

Amnesty International sostiene che anche la pratica del trasferimento di prigionieri pone un sacco di domande: durante questo periodo, i detenuti si trovano spesso in scompartimenti dei treni chiusi e poco ventilati senza accesso all'acqua corrente o alle procedure igieniche e sanitarie. A volte le persone in tali condizioni arrivano al luogo di scontare pene detentive per settimane.

Infine, il "sovraffollamento" è una delle caratteristiche principali delle stesse colonie penali russe, dove ora si trova la maggior parte dei prigionieri - più di 320mila persone - dice Osechkin. Secondo lui, il motivo è che circa il 72% degli edifici è andato alla FSIN dal GUIN del Ministero degli affari interni, il successore legale del GULAG. "Lo stesso sistema penitenziario in URSS non è stato progettato come un luogo in cui le persone sarebbero state corrette", ha aggiunto.

Un vecchio problema, quello della salute nelle colonie penali russe, che la pandemia di Covid-19 ha portato alle sue massime conseguenze.