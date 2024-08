Caldo in Ungheria, danni a campi di mais per 600 milioni di euro

Le piantagioni di mais, girasole e barbabietola del Paese stanno soffrendo a causa dell'ondata di calore record. Migliaia di agricoltori hanno stipulato una polizza assicurativa sui loro terreni

PUBBLICITÀ

Il caldo intenso fino a 40 gradi e la siccità in Ungheria hanno causato gravi danni all'agricoltura del Paese, dove è stato emesso un allarme di terzo livello, che rimarrà in vigore fino a domenica sera. Anche il Paese magiaro è stato colpito dall'ondata di calore record che quest'estate ha attraversato tutta l'Europa.

L'inaridimento del terreno ha danneggiato le piantagioni di mais, girasole e barbabietola da zucchero. Secondo la Camera dell'Agricoltura ungherese, le aree danneggiate dalla siccità raggiungono i 75 mila ettari, ma il numero cresce di diverse decine di migliaia di ettari ogni settimana.

Un economista agricolo stima che i danni ai soli campi di mais quest'anno saranno di almeno 600 milioni di euro e la resa scenderà dalla media annuale di otto-nove tonnellate a poco meno di cinque.

Secondo il Servizio meteorologico nazionale ungherese, la situazione è particolarmente critica al confine tra Danubio e Tibisco, ai margini orientali della Transdanubia e ai margini occidentali del confine tra Maros e Kőrös. Ma sono stati segnalati casi di grave siccità anche a Bács-Kiskun, Békés e Csongrád-Csanád. Danni considerevoli ci sono stati anche a Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg e Pest.

Le temperature hanno raggiunto i picchi dell'estate record del 2022

La meteorologa Anna Mráz paragona le temperature di quest'anno all'estate record di due anni fa.

“Il 2022 è stato l'anno più secco e caldo di sempre, ma quest'anno è abbastanza simile. L'estate è stata piuttosto secca, il che si riflette nell'essiccazione del mais e dei girasoli. Purtroppo, anche per il prossimo periodo non sono previste precipitazioni significative, il che è una cattiva notizia per l'agricoltura”, afferma Mráz.

Zsolt Feldman, segretario di Stato responsabile per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, afferma che quest'anno i fondi Ue sono disponibili per l'utilizzo nel sistema ungherese di mitigazione dei danni agricoli, il che significa che almeno 87 milioni di euro saranno disponibili per pagare gli agricoltori nel marzo 2025.

I dati del Ministero dell'Agricoltura mostrano inoltre che quest'anno più di 11 mila produttori agricoli hanno sottoscritto un'assicurazione contro la siccità per più di 700 mila ettari di terreno agricolo.

Ma i meteorologi prevedono che il caldo continuerà per almeno un'altra settimana, danneggiando ulteriormente i raccolti già in difficoltà e facendo salire i prezzi dei prodotti alimentari.